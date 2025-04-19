مدرب العراق يفتح النار: سربوا عقدي.. وشوهوا سمعتي

خبرني - هاجم خيسوس كاساس مدرب العراق المقال من منصبه الاتحاد المحلي عقب توقيع قرار إقالته الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أنه تعرض لتشويه سمعة متعمد كما تم تسريب معلومات عقده الخاصة إلى وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

وأقيل كاساس من منصب المدير الفني لمنتخب العراق بعد الخسارة أمام فلسطين في تصفيات كأس العالم 2026، وعن ذلك قال المدرب الإسباني لإذاعة "ماركا": أنا لست بخير، أشعر بالألم رياضياً وحتى شخصياً، لكن هذه كرة القدم وعلينا تجاوز ما حدث والمضي قدماً، كنت ضحية ثقافة الاستعجال فعندما خسرنا أمام فلسطين تم توقيع قرار التخلص مني.

وزاد: الاتحاد العراقي قدم لي عرضاً مختلفاً عن ما اتفقنا عليه، لكن كان التخفيض بنسبة 8%، وبعدما رفضته نظراً لاتفاقنا، تم تسريب عقدي على مواقع التواصل الاجتماعي وجميع وسائل الإعلام، وتم اتهامي بقضايا ضريبية والآن يتهمونني بخرق العقد.

وخاض كاساس 33 مباراة مع منتخب العراق فاز في 20 وتعادل 4 مرات مقابل الخسارة 9 مرات، كما فاز بكأس الخليج 2023 مع "أسود الرافدين".

