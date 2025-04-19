مدرب العراق يفتح النار: سربوا عقدي.. وشوهوا سمعتي
خبرني - هاجم خيسوس كاساس مدرب العراق المقال من منصبه الاتحاد المحلي عقب توقيع قرار إقالته الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أنه تعرض لتشويه سمعة متعمد كما تم تسريب معلومات عقده الخاصة إلى وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.
وأقيل كاساس من منصب المدير الفني لمنتخب العراق بعد الخسارة أمام فلسطين في تصفيات كأس العالم 2026، وعن ذلك قال المدرب الإسباني لإذاعة "ماركا": أنا لست بخير، أشعر بالألم رياضياً وحتى شخصياً، لكن هذه كرة القدم وعلينا تجاوز ما حدث والمضي قدماً، كنت ضحية ثقافة الاستعجال فعندما خسرنا أمام فلسطين تم توقيع قرار التخلص مني.
وزاد: الاتحاد العراقي قدم لي عرضاً مختلفاً عن ما اتفقنا عليه، لكن كان التخفيض بنسبة 8%، وبعدما رفضته نظراً لاتفاقنا، تم تسريب عقدي على مواقع التواصل الاجتماعي وجميع وسائل الإعلام، وتم اتهامي بقضايا ضريبية والآن يتهمونني بخرق العقد.
وخاض كاساس 33 مباراة مع منتخب العراق فاز في 20 وتعادل 4 مرات مقابل الخسارة 9 مرات، كما فاز بكأس الخليج 2023 مع "أسود الرافدين".
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