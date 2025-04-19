لاعب منتخب الكراتيه الجعفري يتأهل إلى نهائي الدوري العالمي

لاعب منتخب الكراتيه الجعفري يتأهل إلى نهائي الدوري العالمي
خبرني - تأهّل لاعب المنتخب الوطني للكراتيه محمد الجعفري، السبت، إلى نهائي الجولة الثالثة من الدوري العالمي الممتاز للكراتيه والمقامة في القاهرة.
وتمكن الجعفري من التأهل إلى نهائي منافسات وزن تحت 84 كغم ليضرب موعداً في النهائي الأحد مع اللاعب المصري يوسف بدوي.
وكان محمد الجعفري قد تصدر مجموعته في الدور الأول بتحقيقه فوزين على اللاعب الإيطالي أندريا ميناردي والياباني إيتو جونيا.
وفي الدور ربع النهائي فاز الجعفري على الأوكراني تشوبوتار ومن ثم فاز على المصري عمر عثمان.
وكان محمد الجعفري كان قد فاز بميداليتين فضيتين في الجولتين الأولى والثانية للعام الحالي في الدوري العالمي الممتاز للكراتيه.
ويشار إلى أن لاعب منتخب الكراتيه عفيف غيث تأهل أمس للعب على الميدالية البرونزية في الدوري العالمي، بانتظار نتيجة مباراته غدا على أمل الظفر بالميدالية البرونزية.
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