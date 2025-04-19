لاعب منتخب الكراتيه الجعفري يتأهل إلى نهائي الدوري العالمي

خبرني - تأهّل لاعب المنتخب الوطني للكراتيه محمد الجعفري، السبت، إلى نهائي الجولة الثالثة من الدوري العالمي الممتاز للكراتيه والمقامة في القاهرة.

وتمكن الجعفري من التأهل إلى نهائي منافسات وزن تحت 84 كغم ليضرب موعداً في النهائي الأحد مع اللاعب المصري يوسف بدوي.

وكان محمد الجعفري قد تصدر مجموعته في الدور الأول بتحقيقه فوزين على اللاعب الإيطالي أندريا ميناردي والياباني إيتو جونيا.

وفي الدور ربع النهائي فاز الجعفري على الأوكراني تشوبوتار ومن ثم فاز على المصري عمر عثمان.

وكان محمد الجعفري كان قد فاز بميداليتين فضيتين في الجولتين الأولى والثانية للعام الحالي في الدوري العالمي الممتاز للكراتيه.

ويشار إلى أن لاعب منتخب الكراتيه عفيف غيث تأهل أمس للعب على الميدالية البرونزية في الدوري العالمي، بانتظار نتيجة مباراته غدا على أمل الظفر بالميدالية البرونزية.