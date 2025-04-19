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وزيرة السياحة تعلن عن اكتشاف أثري جديد جنوب شرقي محمية وادي رم

وزيرة السياحة تعلن عن اكتشاف أثري جديد جنوب شرقي محمية وادي رم

2025-04-19 10:11:12
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزيرة السياحة والآثار لينا عناب، عن اكتشاف أثري جديد في المنطقة الواقعة جنوب شرقيّ محمية وادي رم بجنوب الأردن.


ووفقا لوزارة السياحة، أن الاكتشاف الأثري؛ يتمثل في نقش (هيروغليفي) فرعوني ملكي يحمل ختمًا ملكيًا (خرطوش) يعود للفرعون المصري رمسيس الثالث (1186–1155 قبل الميلاد).


وجاء الإعلان بحضور عالم الآثار المصري زاهي حواس.

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