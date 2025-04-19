وزير الدولة للشؤون الاقتصادية يعلق على إشادة صندوق النقد الدولي بمرونة الاقتصاد الأردني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 نيسان ( بترا ) – أعرب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، عن امتنانه لكل من ساهم في إنجاز مراجعة بعثة صندوق النقد الدولي الأخيرة بسرعة وكفاءة، مؤكدًا أن هذا يعكس التزام الحكومة وعملها الجاد والمتواصل لتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني.

وقال شحادة في منشور له على صفحته على منصة لينكدإن: "فخورٌ بأن أعرب عن امتناني لكل من ساهم في إنجاز عملية المراجعة بكفاءة. إن تفانيكم وعملكم الدؤوب محل تقدير كبير."

وفي تعليق على بيان صندوق النقد الدولي الذي قال فيه أن الاقتصاد الأردني مستمرٌ في إظهار المنعة، مع الحفاظ على الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي بالرغم من التأثيرات الخارجية الكبيرة المعاكسة، أشار شحادة إلى أن هذه الإشادة الدولية هي شهادة على صلابة الاقتصاد الأردني وقدرته على التكيّف رغم التحديات والصدمات الخارجية المتكررة، قائلاً: "هذا الإنجاز يُعد دليلاً على صلابة اقتصادنا، فبالرغم من الصدمات الخارجية المتكررة، أثبتنا قدرتنا على التفاعل بسرعة، والمرونة، والتكيّف."

وأكد شحادة أن الحكومة، برئاسة الدكتور جعفر حسّان، ملتزمة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحفيز النمو الاقتصادي بحسب التوجيهات والرؤية الملكية للتحديث.

وفي هذا الإطار، اختتم فريق صندوق النقد الدولي زيارته إلى الأردن والتي استمرت من 6 إلى 17 نيسان 2025، لإجراء المراجعة الثالثة في إطار برنامج "تسهيل الصندوق الممدد"، حيث توصل الفريق إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الجهات المعنية في الأردن، وسيقدّم الخبراء تقريرًا إلى المجلس التنفيذي للصندوق بعد موافقة الادارة العليا لمناقشة تقرير الخبراء واتخاذ قرار بشأنه.

وجاء في بيان رئيس البعثة السيد رون فان رودن أن "أن أداء البرنامج يستمر في إظهار نتائج قوية، على الرغم من البيئة الخارجية الصعبة، حيث تم انجاز جميع معايير الأداء الكمي وتحقيق تقدم ملموس باتجاه تنفيذ المعايير الهيكلية للمراجعة الثالثة، كما يسير البرنامج بثبات نحو تحقيق أهدافه العامة بما في ذلك التقدم الجيد في استيفاء القواعد المعياريه الخاصة بمراجعات مستقبلية"

وأكد البيان، أنه على الرغم من تزايد حالة عدم اليقين على مستوى العالم، بما في ذلك نتيجةً لتصاعد التوترات التجارية، واستمرار النزاعات في المنطقة، بدأ النمو في الأردن يتسارع، ومن المتوقع أن يصل إلى 2.7% في عام 2025، مع تعافي النشاط المحلي والسياحة، وزيادة تدفقات الاستثمار الواردة،. ومن المتوقع احتواء عجز الحساب الجاري عند 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث سيعوض الارتفاع في عائدات السياحة عن ارتفاع الواردات والآثار السلبية المحتملة على الصادرات نتيجةً لارتفاع الحواجز التجارية.

ومن المتوقع، أن يبقى معدل التضخم منخفضًا، عند مستوى يزيد قليلاً عن 2%، مما يعكس التزام البنك المركزي الأردني الثابت بالحفاظ على الاستقرار النقدي، كما يواصل البنك المركزي التزامه الراسخ بربط سعر صرف الدينار بالدولار الأميركي مدعومًا باحتياطات دولية مرتفعة.

ولفت إلى أنه تم إحراز تقدم ملحوظ في مناقشة سياسات عامة تهدف لمعالجة مواطن الضعف طويلة الأمد التي يواجهها الأردن في قطاعي المياه والكهرباء، وتعزيز قدرته على مواجهة الطوارئ الصحية، بما في ذلك الجوائح المستقبلية، والتي يُمكن دعمها من خلال ترتيبٍ في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة.

--(بترا)

ع ط

19/04/2025 16:51:08