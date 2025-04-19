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بريد إلكتروني مخادع باسم غوغل يقع فيه الجميع!

بريد إلكتروني مخادع باسم غوغل يقع فيه الجميع!

2025-04-19 08:11:41
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشف المطور نيك غونسون عن هجوم تصيد متقن انتحل هوية غوغل، حيث تلقى رسالة بريد إلكتروني من العنوان الرسمي "[email protected] "، لكنها أُرسلت فعليًا من موقع خارجي.


الرسالة تضمّنَت رابطًا يقود إلى صفحة مزيفة على google" تطلب من المستخدمين تحميل مستندات وتسجيل الدخول، ما يعرضهم لخطر سرقة بياناتهم.


الخطير أن الصفحة تبدو أصلية وتستغل ثغرة قديمة في خدمات غوغل لم تُغلق منذ 16 عامًا، بحسب غونسون الذي أبلغ الشركة وتعمل حاليًا على معالجتها.


كيف تحمي نفسك؟
لا تنقر على روابط البريد مباشرة.
تحقق من عنوان المرسل بعناية.
استخدم المصادقة الثنائية.
ادخل إلى المواقع يدويًا من المتصفح.


⚠️ الهجمات تزداد ذكاءً، والحذر لم يعد خيارًا بل ضرورة.

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