اليابان تبحث زيادة وارداتها من الأرز الأمريكي في إطار محادثات الرسوم

اليابان تبحث زيادة وارداتها من الأرز الأمريكي في إطار محادثات الرسوم
وقالت صحيفة يوميوري إن واشنطن انتقدت خلال مناقشات التجارة التي جرت أوائل الأسبوع الجاري، القيود اليابانية على الصادرات ونظام توزيعها للأرز، ووصفتها بأنها صارمة للغاية وتفتقر إلى الشفافية.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن الصحيفة أن الولايات المتحدة دعت اليابان أيضا إلى زيادة وارداتها من المنتجات الزراعية، وبما في ذلك اللحم والمأكولات البحرية والبطاطس.
وبدأ كبير مفاوضي اليابان ريوسي أكازاوا، الأسبوع الجاري، مناقشات مع نظرائه الأمريكيين، وبينهم وزير الخزانة سكوت بيسنت والممثل التجاري جاميسون جرير، بهدف ضمان إعفاء بلاده من الرسوم.
وكما حدث مع دول أخرى، منحت أمريكا اليابان إعفاء لمدة 90 يوما من فرض رسوم شاملة نسبتها 24 % رغم أن الحد الأدنى من الرسوم ونسبته 10 % مازالت قائمة، إلى جانب رسوم بنسبة 25 % على السيارات والصلب والألومنيوم.
ورغم عدم التوصل لاتفاق فوري، فإن الاستعدادات جارية من أجل جولة ثانية من المفاوضات بحسب الوفد الياباني.
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