  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
اليابان تبحث زيادة وارداتها من الأرز الأمريكي في إطار محادثات الرسوم

اليابان تبحث زيادة وارداتها من الأرز الأمريكي في إطار محادثات الرسوم

2025-04-19 08:02:44
(MENAFN- Al-Bayan) أفادت وسائل إعلام يابانية أن طوكيو تدرس زيادة وارداتها من الأرز وفول الصويا من أمريكا، كورقة تفاوض محتملة في المحادثات بين الجانبين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية.

وقالت صحيفة يوميوري إن واشنطن انتقدت خلال مناقشات التجارة التي جرت أوائل الأسبوع الجاري، القيود اليابانية على الصادرات ونظام توزيعها للأرز، ووصفتها بأنها صارمة للغاية وتفتقر إلى الشفافية.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن الصحيفة أن الولايات المتحدة دعت اليابان أيضا إلى زيادة وارداتها من المنتجات الزراعية، وبما في ذلك اللحم والمأكولات البحرية والبطاطس.

وبدأ كبير مفاوضي اليابان ريوسي أكازاوا، الأسبوع الجاري، مناقشات مع نظرائه الأمريكيين، وبينهم وزير الخزانة سكوت بيسنت والممثل التجاري جاميسون جرير، بهدف ضمان إعفاء بلاده من الرسوم.

وكما حدث مع دول أخرى، منحت أمريكا اليابان إعفاء لمدة 90 يوما من فرض رسوم شاملة نسبتها 24 % رغم أن الحد الأدنى من الرسوم ونسبته 10 % مازالت قائمة، إلى جانب رسوم بنسبة 25 % على السيارات والصلب والألومنيوم.

ورغم عدم التوصل لاتفاق فوري، فإن الاستعدادات جارية من أجل جولة ثانية من المفاوضات بحسب الوفد الياباني.

MENAFN19042025000110011019ID1109448038

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث