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الروماني كوزمين مدرباً لمنتخب الإمارات لمدة عامين

الروماني كوزمين مدرباً لمنتخب الإمارات لمدة عامين

2025-04-19 08:02:27
(MENAFN- Al-Bayan) أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم، التعاقد مع الروماني أولاريو كوزمين، لمدة عامين؛ ليقود المنتخب الأول لكرة القدم خلال المدّة المقبلة.

وتنتظر المنتخب الوطني مواجهتان حاسمتان في تصفيات كأس العالم 2026، إذ يلتقي كلا من منتخب أوزباكستان، ومنتخب قيرغيزستان يومي 5، و10 يونيو المقبل.

ويحتل المنتخب الوطني المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى للتصفيات برصيد 13 نقطة، خلف منتخب أوزبكستان 17 نقطة، ومنتخب إيران المتصدر 20 نقطة.

وسبق للمدرب كوزمين، أن قاد العديد من الأندية الإماراتية وآخرها الشارقة، الذي تأهل معه إلى نهائي دوري أبطال آسيا، وكذلك كلا من العين وشباب الأهلي.

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