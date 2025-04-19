الروماني كوزمين مدرباً لمنتخب الإمارات لمدة عامين

الروماني كوزمين مدرباً لمنتخب الإمارات لمدة عامين
وتنتظر المنتخب الوطني مواجهتان حاسمتان في تصفيات كأس العالم 2026، إذ يلتقي كلا من منتخب أوزباكستان، ومنتخب قيرغيزستان يومي 5، و10 يونيو المقبل.
ويحتل المنتخب الوطني المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى للتصفيات برصيد 13 نقطة، خلف منتخب أوزبكستان 17 نقطة، ومنتخب إيران المتصدر 20 نقطة.
وسبق للمدرب كوزمين، أن قاد العديد من الأندية الإماراتية وآخرها الشارقة، الذي تأهل معه إلى نهائي دوري أبطال آسيا، وكذلك كلا من العين وشباب الأهلي.
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