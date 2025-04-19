وفاة الدولي الكرواتي السابق بوكريفاتش في حادث سيارة عن عمر 39 عاماً

MENAFN - Al-Bayan) أعلن الاتحاد الكرواتي لكرة القدم، اليوم السبت، وفاة نيكولا بوكريفاتش، لاعب منتخب كرواتيا السابق، في حادث سيارة عن عمر يناهز 39 عاما.

وفقا لتقارير إعلامية، كان بوكريفاتش عائدًا من حصة تدريبية مع زملائه عندما تعرضوا للحادث في كارلوفاتش، على بُعد حوالي 50 كيلومترًا جنوب غرب العاصمة الكرواتية زغرب.

وقدم ماريجان كوستيتش، رئيس الاتحاد الكرواتي لكرة القدم، تعازيه الحارة لعائلة بوكريفاتش، حيث قال "كان نيكولا لاعب كرة قدم رائعا، عاش اللعبة حتى آخر لحظة. أظهر شجاعة لا تصدق في معركته مع المرض".

كان نيكولا خضع في وقت سابق للعلاج من سرطان الغدد الليمفاوية هودجكين.

وخاض بوكريفاتش 15 مباراة مع المنتخب الكرواتي، وشارك في نهائيات كأس أمم أوروبا (يورو 2008)، وخلال مسيرته الكروية، لعب مع أندية دينامو زغرب الكرواتي، وموناكو الفرنسي، وريد بول سالزبورغ النمساوي.

وفي عام 2015، أنهى بوكريفاتش مشواره الاحترافي بسبب مرضه، لكنه واصل اللعب في مسابقات أخرى مع مجموعة من الأندية.