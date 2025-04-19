350 بلاغاً ضد محمد رمضان.. والاتهامات تلاحق مصممة ملابسه

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شهدت الأيام الأخيرة تصاعدًا كبيرًا في حدة الهجوم على الفنان المصري محمد رمضان، عقب ظهوره في مهرجان "كوتشيلا" الموسيقي بالولايات المتحدة الأمريكية، بإطلالة وُصفت بأنها "غير لائقة" وأثارت موجة من الغضب العارم على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الأوساط القانونية والفنية داخل مصر.



وتلقت الجهات القانونية نحو 350 بلاغًا رسميًا ضد الفنان، تنوعت ما بين بلاغات شعبية من مواطنين، وبلاغات قانونية من محامين، من أبرزها بلاغ تقدم به المحامي أيمن محفوظ إلى النائب العام، يتهم فيه رمضان بـ"التحريض على القيم غير الأخلاقية"، و"تشويه صورة مصر"، و"الإساءة للذوق العام"، خاصة بعد رفعه للعلم المصري أثناء ارتدائه ملابس وُصفت بأنها "مسيئة".



وأشار محفوظ إلى أن ما ارتكبه رمضان يشكل خرقًا لعدة قوانين، من بينها قانون العقوبات المصري، وقانون الجرائم الإلكترونية، بالإضافة إلى قانون إهانة العلم الوطني، لافتًا إلى أن تصرفاته تمثل "ترويجًا لنموذج فني سلبي" يؤثر على الأجيال الجديدة ويشجع على السلوكيات غير المنضبطة، على حد تعبيره.



الجدل تضاعف بعد أن أطلق رمضان أغنيته الجديدة "بحب أغيظهم" تزامنًا مع مشاركته في الحفل، وهو ما اعتبره كثيرون تحديًا صريحًا للرأي العام وتمادٍ في الاستفزاز، ما أدى إلى توسع دائرة الانتقادات والبلاغات.

وفي تصعيد إضافي، أعلن محفوظ عزمه تقديم بلاغ جديد ضد مصممة الأزياء فريدة تمرازا، التي صممت الإطلالة المثيرة للجدل، معتبرًا إياها "شريكة في المسؤولية".



من جانبها، أعلنت نقابة المهن التمثيلية أنها تتابع الموقف عن كثب، وستستدعي محمد رمضان للتحقيق فور عودته من الولايات المتحدة. بينما أوضح المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية أن دورهم يقتصر على التصاريح، مما يضع عبء المساءلة على نقابة الممثلين.



ورغم الجدل، يستعد محمد رمضان لإحياء حفله الثاني ضمن فعاليات المهرجان يوم الأحد المقبل، بإطلالة جديدة من تصميم فريدة تمرازا نفسها، والتي كشفت بعض التقارير أنها ستكون "أكثر جرأة وإثارة للجدل" من الإطلالة الأولى، مما قد يفتح الباب أمام جولة جديدة من الانتقادات وربما بلاغات إضافية.

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