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حسام حبيب يوجه رسالة مؤثرة لشيرين عبد الوهاب

حسام حبيب يوجه رسالة مؤثرة لشيرين عبد الوهاب

2025-04-19 06:11:44
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في بث مباشر عبر حسابه الرسمي على تطبيق "تيك توك"، وجّه الفنان حسام حبيب رسالة صادقة إلى طليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب، أكد فيها استمرار مشاعره الطيبة تجاهها، معبّرًا عن حبه واحترامه وتمنياته لها بالسعادة والنجاح. وقال:
"أنا بحبها وبحترمها، وأحب أشوفها سعيدة دايمًا. معنديش أي مشكلة معاها، وباتمنى لها كل النجاح والتوفيق".


وفي سياق حديثه، كشف حبيب عن تفاصيل أحدث مشاريعه الغنائية، معلنًا عن تحضيره لألبوم جديد مكوّن من جزأين، يضم كل جزء خمس أغانٍ، حيث من المقرر طرح الجزء الأول قريبًا، على أن يُطرح الجزء الثاني في شهر أغسطس المقبل.


لبنان 24

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