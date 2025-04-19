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التربية تقرر وقف قطع الاجازات دون راتب للمعلمين
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قررت وزارة التربية والتعليم وقف قطع الاجازة بدون راتب وعلاوات للمعلمين والمعلمات بدءا من صباح يوم 4/5/2025.
ووجهت الوزارة كتابا الى مدراء التربية والتعليم، مبررة ذلك من أجل استقرار العملية التعليمية.
ووجهت الوزارة كتابا الى مدراء التربية والتعليم، مبررة ذلك من أجل استقرار العملية التعليمية.
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