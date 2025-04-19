مستعمرون يسرقون مضخات مياه في الأغوار الشمالية

مستعمرون يسرقون مضخات مياه في الأغوار الشمالية
وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن مستعمرين سرقوا مضخات مياه تستخدم لسحب المياه وإيصالها إلى المحاصيل المروية، لمزارعين فلسطينيين في خربة الدير بالأغوار الشمالية، واعتدوا على خلايا شمسية في المنطقة.
وبين الفترة والأخرى، يسرق المستعمرون مضخات المياه، ويخربون شبكات المياه الخاصة بالفلسطينيين، فيما يستولي الاحتلال على عدد آخر.
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