مستعمرون يسرقون مضخات مياه في الأغوار الشمالية

MENAFN - Palestine News Network ) الأغوار /PNN- سرق مستعمرون، اليوم السبت، مضخات مياه تستخدم لري المحاصيل المروية في الأغوار الشمالية.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن مستعمرين سرقوا مضخات مياه تستخدم لسحب المياه وإيصالها إلى المحاصيل المروية، لمزارعين فلسطينيين في خربة الدير بالأغوار الشمالية، واعتدوا على خلايا شمسية في المنطقة.

وبين الفترة والأخرى، يسرق المستعمرون مضخات المياه، ويخربون شبكات المياه الخاصة بالفلسطينيين، فيما يستولي الاحتلال على عدد آخر.