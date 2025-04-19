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الصين تدشن مركزاً للحوسبة الاقتصادية الرقمية بقوة 1000 بيتافلوبس

الصين تدشن مركزاً للحوسبة الاقتصادية الرقمية بقوة 1000 بيتافلوبس

2025-04-19 01:09:36
(MENAFN- Al-Bayan) ">دشنت الصين رسميا، مركز بكين للحوسبة الاقتصادية الرقمية، الذي يعد من أبرز المشروعات التقنية في العاصمة الصينية؛ لتعزيز البنية التحتية الرقمية وتطوير الاقتصاد الذكي.

وأوضح مسؤول تقني في المركز، أن المنشأة الجديدة تعتمد على قوة حوسبة هجينة عالية الأداء تبلغ 1000 بيتافلوبس، حيث يعادل البيتافلوبس الواحد نحو 1000 تريليون عملية حسابية في الثانية.

كما تم دمج قدرات الذكاء الاصطناعي وأدواته المتقدمة مع بنية الحوسبة والخوارزميات لتحقيق الأداء الأمثل.

ويُدار المركز بواسطة 21 موظفاً فقط في التشغيل والصيانة، بفضل اعتماده على منصة ذكية لإدارة العمليات ونظام توأم رقمي، يتيح إدارة ذكية وفعالة للمرافق والخدمات.

وأشار مسؤول في إدارة البيانات بحي تشاويانغ في بلدية بكين، إلى أن دور المركز لا يقتصر على توفير طاقة حوسبة هائلة فحسب، بل يسهم كذلك في تمكين آلاف الصناعات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، بما يعزز من التحول الرقمي والتنمية المستدامة في البلاد.

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