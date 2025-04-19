الهند ترسل رائد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية مايو المقبل

الهند ترسل رائد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية مايو المقبل
وأوضح جيتندرا سينغ، الوزير الاتحادي المساعد في مكتب رئيس الوزراء والمسؤول عن وزارة الفضاء، أن هذه المهمة تمثل أول زيارة لرائد فضاء هندي إلى محطة الفضاء الدولية، والأولى منذ الرحلة التاريخية التي قام بها راكيش شارما عام 1984 على متن مركبة "سايوز" الفضائية السوفيتية.
وأفادت منظمة بحوث الفضاء الهندية أن رائد الفضاء شوبانشو شوكلا، وهو قائد في مجموعة القوات الجوية الهندية، سيشارك في المهمة المعروفة باسم (أيه إكس-4) التي تنفذها شركة "أكسيوم سبيس" الأمريكية بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الفضاء أن "مهمة شوبانشو شوكلا، المقررة في مايو 2025، تمثل علامة فارقة في إطار التعاون الفضائي الدولي المتنامي للهند، وتعكس التقدم الذي تحققه في قطاع الفضاء".
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