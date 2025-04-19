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الهند ترسل رائد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية مايو المقبل

الهند ترسل رائد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية مايو المقبل

2025-04-19 12:58:39
(MENAFN- Al-Bayan) ">أعلنت الحكومة الهندية، أنها سترسل رائد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية خلال شهر مايو المقبل، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ أكثر من أربعة عقود.

وأوضح جيتندرا سينغ، الوزير الاتحادي المساعد في مكتب رئيس الوزراء والمسؤول عن وزارة الفضاء، أن هذه المهمة تمثل أول زيارة لرائد فضاء هندي إلى محطة الفضاء الدولية، والأولى منذ الرحلة التاريخية التي قام بها راكيش شارما عام 1984 على متن مركبة "سايوز" الفضائية السوفيتية.

وأفادت منظمة بحوث الفضاء الهندية أن رائد الفضاء شوبانشو شوكلا، وهو قائد في مجموعة القوات الجوية الهندية، سيشارك في المهمة المعروفة باسم (أيه إكس-4) التي تنفذها شركة "أكسيوم سبيس" الأمريكية بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الفضاء أن "مهمة شوبانشو شوكلا، المقررة في مايو 2025، تمثل علامة فارقة في إطار التعاون الفضائي الدولي المتنامي للهند، وتعكس التقدم الذي تحققه في قطاع الفضاء".

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