نظام إسرائيلي جديد للتحذير من الصواريخ اليمنية

خبرني - بدأت إسرائيل ، الجمعة ، تطبيق نظام جديد للتحذير من الصواريخ التي تطلقها جماعة أنصار الله (الحوثيون) من اليمن يمنح الإسرائيليين وقتا للاستعداد والتوجه إلى الملاجئ وفق تصريح مكتوب للجيش الإسرائيلي.

ويقضي النظام الجديد بتحذير الإسرائيليين من إطلاق صواريخ من اليمن قبل إطلاق صفارات الإنذار، وذلك عبر نظام داخلي.

وفي السياق، قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إنه تم اختبار النظام الجديد صباح اليوم الجمعة عند رصد إطلاق صاروخ من اليمن.

وأوضحت الصحيفة أنه تم رصد الصاروخ أثناء إطلاقه، وقامت قيادة الجبهة الداخلية بتفعيل حالة التأهب الأولية (في إشارة إلى نظام التحذير الجديد).

ولفتت إلى أنه بعد مرور 5 دقائق فقط على رصد إطلاق الصاروخ وتفعيل النظام الجديد انطلقت صفارات الإنذار في مناطق واسعة.

وبحسب معاريف، تم اعتراض الصاروخ القادم من اليمن بواسطة منظومة الدفاع الصاروخي "حيتس 3" أو "آرو 3"، دون سقوط أي شظايا داخل الأراضي الإسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي أمس الخميس إنه ابتداء من اليوم الجمعة سيتم إصدار تعليمات مسبقة قبل تفعيل الإنذار من إطلاق صواريخ من اليمن باتجاه أراضي دولة إسرائيل، وذلك كجزء من عمل تنظيمي وتخطيطي تقوم به قيادة الجبهة الداخلية.

وأضاف الجيش في تصريح مكتوب أن التعليمات المسبقة ستصل عبر تطبيق قيادة الجبهة الداخلية في المناطق المهددة من خلال صوت تنبيه دون صفارة الإنذار التصاعدية والتنازلية.

واعتبر أن هذا النظام يهدف إلى إتاحة إمكانية الاستعداد المسبق للمواطنين، وضمان الوجود بالقرب من وسائل الحماية الأفضل، وتلقي البلاغ من جهات رسمية.

ووفقا للجيش الإسرائيلي، يتيح هذا الترتيب دقائق معدودة للإسرائيليين من أجل الاستعداد والتوجه إلى الملاجئ.

وعادة ما يطلق الحوثيون الصواريخ باتجاه إسرائيل في ساعات الليل المتأخرة أو ساعات الفجر ردا على حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال ضد قطاع غزة منذ نحو 18 شهرا.

وغالبا ما يتم تفعيل صفارات الإنذار في حال إطلاق صواريخ من اليمن في منطقة وسط إسرائيل، بما فيها تل أبيب والقدس الغربية.

وأسفرت عمليات الإبادة الإسرائيلية بدعم أميركي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 عن أكثر من 167 ألف شهيد وجريح فلسطيني -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 11 ألف مفقود.