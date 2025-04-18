بيرنلي على بعد خطوة من الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز

خبرني - سجل جوش براونهيل هدفاً في الشوط الثاني ليمنح بيرنلي الفوز 2-1 على تسعة لاعبين من مضيفه واتفورد ، الجمعة، ليمدد مسيرة الضيوف إلى 30 مباراة بدون هزيمة في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم ويقربهم من العودة للدوري الممتاز.

وصعد بيرنلي إلى صدارة الترتيب برصيد 91 نقطة من 43 مباراة متقدماً بفارق ثلاث نقاط على ليدز يونايتد صاحب المركز الثاني والذي يلعب في ملعب أكسفورد يونايتد اليوم.

وقال سكوت باركر مدرب بيرنلي "كنت سعيداً بعقليتنا وهدوئنا في تلك اللحظة حقاً، لأنني أعتقد أن أي شخص في الإستاد يمكنه أن يرى أن المباراة كانت بدنية للغاية.

"كان يمكننا أن ننغمس بسهولة في ذلك، أظهرنا هدوءاً حقيقياً، وربما كان ينبغي أن ننهي المباراة بفرصتين خطيرتين".

وتقدم واتفورد، الذي تراجع للمركز 12، في الدقيقة الثامنة عندما حول مامادو دومبيا تمريرة عرضية من روكو فاتا بضربة رأس للشباك لكن صاحب الأرض أهدر عدة فرص لتعزيز تقدمه.

وشعر لاعبو واتفورد بالندم على إهدار الفرص في نهاية الشوط الأول بعد أن نجح زيان فليمنغ في إنهاء هجمة مرتدة سريعة لبيرنلي بضربة رأس رائعة في المرمى.

وبعد هدف التعادل، كثف بيرنلي ضغطه بعد الاستراحة وسجل هدف الفوز في الدقيقة 58 بضربة رأس من براونهيل من مدى قريب.

وانهار واتفورد على الفور عقب الهدف الثاني بعدما شاهد فرصته في الاقتراب من المراكز المؤهلة للأدوار الإقصائية تتبخر.

وتلقى موسى سيسوكو بطاقة حمراء بسبب دفعه فليمنغ أثناء ركلة البداية إثر الهدف الثاني، وتبخرت أي فرصة لأصحاب الأرض في العودة للمباراة عندما طُرد لاعب الوسط إيدو كاييمبي في الدقيقة 69 بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وواصل بيرنلي سجله الرائع في دوري الدرجة الثانية، إذ كانت آخر خسارة لفريق المدرب باركر بالدوري في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وبيرنلي الفريق الثاني فقط في تاريخ دوري الدرجة الثانية الذي يخوض 30 مباراة متتالية دون خسارة في الموسم الاعتيادي بعد أن حقق ريدينغ هذا الإنجاز عام 2006.

وفي مباراة أخرى، عزز فريق كوفنتري سيتي بقيادة المدرب فرانك لامبارد آماله في حسم مقعد في الأدوار الإقصائية بفوزه 2-0 على عشرة لاعبين من وست بروميتش ألبيوم في قمة ميدلاندز، فيما انتزع بريستول سيتي صاحب المركز الخامس الفوز 2-1 على سندرلاند صاحب المركز الرابع.

وفي أسفل الترتيب، سجل ميلينك آلي هدفا في الشوط الأول ليساعد لوتون تاون صاحب المركز 22 على الفوز 1-0 على منافسه للنجاة من الهبوط ديربي كاونتي ليصبح رصيد الفريقين 43 نقطة من 43 مباراة.