بيرنلي على بعد خطوة من الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز

بيرنلي على بعد خطوة من الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز
خبرني - سجل جوش براونهيل هدفاً في الشوط الثاني ليمنح بيرنلي الفوز 2-1 على تسعة لاعبين من مضيفه واتفورد ، الجمعة، ليمدد مسيرة الضيوف إلى 30 مباراة بدون هزيمة في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم ويقربهم من العودة للدوري الممتاز.
وصعد بيرنلي إلى صدارة الترتيب برصيد 91 نقطة من 43 مباراة متقدماً بفارق ثلاث نقاط على ليدز يونايتد صاحب المركز الثاني والذي يلعب في ملعب أكسفورد يونايتد اليوم.
وقال سكوت باركر مدرب بيرنلي "كنت سعيداً بعقليتنا وهدوئنا في تلك اللحظة حقاً، لأنني أعتقد أن أي شخص في الإستاد يمكنه أن يرى أن المباراة كانت بدنية للغاية.
"كان يمكننا أن ننغمس بسهولة في ذلك، أظهرنا هدوءاً حقيقياً، وربما كان ينبغي أن ننهي المباراة بفرصتين خطيرتين".
وتقدم واتفورد، الذي تراجع للمركز 12، في الدقيقة الثامنة عندما حول مامادو دومبيا تمريرة عرضية من روكو فاتا بضربة رأس للشباك لكن صاحب الأرض أهدر عدة فرص لتعزيز تقدمه.
وشعر لاعبو واتفورد بالندم على إهدار الفرص في نهاية الشوط الأول بعد أن نجح زيان فليمنغ في إنهاء هجمة مرتدة سريعة لبيرنلي بضربة رأس رائعة في المرمى.
وبعد هدف التعادل، كثف بيرنلي ضغطه بعد الاستراحة وسجل هدف الفوز في الدقيقة 58 بضربة رأس من براونهيل من مدى قريب.
وانهار واتفورد على الفور عقب الهدف الثاني بعدما شاهد فرصته في الاقتراب من المراكز المؤهلة للأدوار الإقصائية تتبخر.
وتلقى موسى سيسوكو بطاقة حمراء بسبب دفعه فليمنغ أثناء ركلة البداية إثر الهدف الثاني، وتبخرت أي فرصة لأصحاب الأرض في العودة للمباراة عندما طُرد لاعب الوسط إيدو كاييمبي في الدقيقة 69 بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.
وواصل بيرنلي سجله الرائع في دوري الدرجة الثانية، إذ كانت آخر خسارة لفريق المدرب باركر بالدوري في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وبيرنلي الفريق الثاني فقط في تاريخ دوري الدرجة الثانية الذي يخوض 30 مباراة متتالية دون خسارة في الموسم الاعتيادي بعد أن حقق ريدينغ هذا الإنجاز عام 2006.
وفي مباراة أخرى، عزز فريق كوفنتري سيتي بقيادة المدرب فرانك لامبارد آماله في حسم مقعد في الأدوار الإقصائية بفوزه 2-0 على عشرة لاعبين من وست بروميتش ألبيوم في قمة ميدلاندز، فيما انتزع بريستول سيتي صاحب المركز الخامس الفوز 2-1 على سندرلاند صاحب المركز الرابع.
وفي أسفل الترتيب، سجل ميلينك آلي هدفا في الشوط الأول ليساعد لوتون تاون صاحب المركز 22 على الفوز 1-0 على منافسه للنجاة من الهبوط ديربي كاونتي ليصبح رصيد الفريقين 43 نقطة من 43 مباراة.
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