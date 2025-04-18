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قاض أميركي يمنع إدارة ترمب من تنفيذ الترحيل السريع للمهاجرين

قاض أميركي يمنع إدارة ترمب من تنفيذ الترحيل السريع للمهاجرين

2025-04-18 07:16:45
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - أصدر قاض أميركي، الجمعة، قرارا يمنع إدارة الرئيس دونالد ترمب من تنفيذ سياسة جديدة بترحيل مئات وربما آلاف المهاجرين بسرعة إلى دول غير بلدانهم الأصلية، دون منحهم فرصة التعبير عن مخاوفهم من التعرض للاضطهاد أو التعذيب أو القتل هناك.

وقال القاضي برايان مورفي من المحكمة الجزئية في مدينة بوسطن، إن هذه السياسة لا يمكن تنفيذها في الوقت الحالي، وستبقى موقوفة إلى أن تنتهي المحكمة من دراسة القضية بشكل كامل.

وكان مورفي قد أصدر أمرا مؤقتا -الشهر الماضي – بوقف تنفيذ سياسة الترحيل السريع، والتي تهدف إلى تسريع عملية إبعاد المهاجرين الذين صدرت بحقهم أوامر ترحيل نهائية، حتى لو كانت لديهم مبررات قانونية لطلب الحماية أو اللجوء في الولايات المتحدة.

ويأتي هذا الحكم كجزء من سلسلة من الانتكاسات القضائية التي تواجهها سياسات الهجرة الصارمة لإدارة ترمب ، والتي شملت تقليص عدد طالبي اللجوء وتوسيع سلطات الترحيل وتشديد الضوابط الحدودية.

كذلك، رفع أكثر من 130 طالبا دوليا دعوى قضائية ضد إدارة ترمب ، بسبب قرارها إلغاء تأشيراتهم الطلابية. وقدم الطلاب الدعوى أمام محكمة فدرالية في ولاية جورجيا، مستهدفين وزيرة العدل بام بوندي، ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، ومدير إدارة الهجرة والجمارك تود ليونز.

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