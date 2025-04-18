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عروض عسكرية في إيران بمناسبة يوم الجيش

عروض عسكرية في إيران بمناسبة يوم الجيش

2025-04-18 07:11:16
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٩ أبريل ٢٠٢٥ - 02:00

طهران‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬نُظّمت‭ ‬عروض‭ ‬عسكرية‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬مناسبة‭ ‬يوم‭ ‬الجيش‭ ‬استعرضت‭ ‬خلالها‭ ‬السلطات‭ ‬ترسانتها‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مسيرات‭ ‬وصواريخ‭ ‬ودابات‭ ‬مصنعة‭ ‬محليا‭. ‬ونظّمت‭ ‬هذه‭ ‬العروض‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬ومدن‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬عشية‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬المفاوضات‭ ‬بشأن‭ ‬الملف‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني‭ ‬بين‭ ‬طهران‭ ‬وواشنطن‭. ‬وفي‭ ‬العرض‭ ‬العسكري‭ ‬الذي‭ ‬نظم‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬طهران،‭ ‬عرضت‭ ‬إيران‭ ‬طائرات‭ ‬بدون‭ ‬طيار‭ ‬مصنعة‭ ‬محليا‭ ‬منها‭ ‬نماذج‭ ‬كرار‭ ‬وآرش‭ ‬ومهاجر،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أنظمة‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬إس‭-‬300‭ ‬الروسية‭ ‬الصنع،‭ ‬وفقا‭ ‬للتلفزيون‭ ‬الايراني‭. ‬

ولهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬وصف‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬مسعود‭ ‬بزشكيان‭ ‬الجيش‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬الحصن‭ ‬المنيع‮»‬‭ ‬للأمة‭ ‬معتبرا‭ ‬أنه‭ ‬ساعد‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬نفوذ‭ ‬طهران‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬ويأتي‭ ‬استعراض‭ ‬القوة‭ ‬هذا‭ ‬عشية‭ ‬المحادثات‭ ‬الحاسمة‭ ‬المقرر‭ ‬عقدها‭ ‬في‭ ‬روما‭ ‬بين‭ ‬الوفدين‭ ‬الإيراني‭ ‬والأمريكي‭ ‬بوساطة‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭. ‬ووصف‭ ‬الطرفان‭ ‬الاجتماع‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬مسقط‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬بناء‮»‬‭. ‬

وتشتبه‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وإسرائيل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬إيران‭ ‬تسعى‭ ‬لحيازة‭ ‬السلاح‭ ‬النووي‭. ‬وتنفي‭ ‬طهران‭ ‬هذه‭ ‬الاتهامات‭ ‬وتدافع‭ ‬عن‭ ‬حقها‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬النووي‭ ‬لأغراض‭ ‬مدنية‭. ‬وفي‭ ‬مارس،‭ ‬دعا‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬إلى‭ ‬استئناف‭ ‬المفاوضات‭ ‬بشأن‭ ‬البرنامج‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني‭ ‬محذرا‭ ‬من‭ ‬إمكان‭ ‬القيام‭ ‬بعمل‭ ‬عسكري‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬فشل‭ ‬الطرق‭ ‬الدبلوماسية‭. ‬وقال‭ ‬الخميس‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬في‭ ‬عجلة‭ ‬من‭ ‬أمره‮»‬‭ ‬لاختيار‭ ‬العمل‭ ‬العسكري‭. ‬

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