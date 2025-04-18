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الأهلي يكتسح الفيحاء والقادسية يهزم النصر

الأهلي يكتسح الفيحاء والقادسية يهزم النصر

2025-04-18 07:11:02
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٩ أبريل ٢٠٢٥ - 02:00

‭(‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭) ‬ ‭ ‬اكتسح‭ ‬الأهلي‭ ‬ضيفه‭ ‬الفيحاء‭ ‬بـ5‭ ‬أهداف‭ ‬نظيفة،‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬28‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬روشن‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭. ‬ورفع‭ ‬الأهلي‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬55‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع،‭ ‬فيما‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬الفيحاء‭ ‬عند‭ ‬29‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭. ‬

وسجل‭ ‬أهداف‭ ‬الأهلي‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬روجر‭ ‬إيبانيز‭ ‬هدفين‭ ‬في‭ ‬الدقيقتين‭ ‬17‭ ‬و37،‭ ‬وإيفان‭ ‬توني‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬للشوط‭ ‬الأول،‭ ‬وعاد‭ ‬ليسجل‭ ‬الهدف‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬68،‭ ‬واختتم‭ ‬الجزائري‭ ‬رياض‭ ‬محرز‭ ‬أهداف‭ ‬فريقه‭ ‬ليسجل‭ ‬الهدف‭ ‬الخامس‭ ‬في‭ ‬82‭.‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى‭ ‬بالجولة‭ ‬نفسها،‭ ‬فاز‭ ‬ضمك‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬الخلود‭ ‬بـ‭ ‬3‭ ‬أهداف‭ ‬مقابل‭ ‬هدف،‭ ‬وسجل‭ ‬جورج‭ ‬كيفن‭ ‬هدف‭ ‬التقدم‭ ‬لضمك‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬18‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يضيف‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬الشوط‭ ‬الأول،‭ ‬وسجل‭ ‬الخلود‭ ‬هدفه‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬51‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬ميزياني‭ ‬ماوليدا،‭ ‬ليعود‭ ‬ضمك‭ ‬لتسجيل‭ ‬هدفه‭ ‬الثالث‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬نيكولاي‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬73،‭ ‬ورفع‭ ‬ضمك‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬31‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬عن‭ ‬الخلود‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭.‬

وفاز‭ ‬القادسية‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬النصر‭ ‬بهدفين‭ ‬مقابل‭ ‬هدف‭ ‬واحد،‭ ‬ورفع‭ ‬القادسية‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬55‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الخامس،‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬خلف‭ ‬الأهلي‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭. ‬

وتقدم‭ ‬القادسية‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬تركي‭ ‬العمار‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬35،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يدرك‭ ‬ساديو‭ ‬ماني‭ ‬التعادل‭ ‬للنصر‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬84،‭ ‬وفي‭ ‬الدقيقة‭ ‬87‭ ‬سجل‭ ‬بيير‭ ‬إيمريك‭ ‬أوباميانج‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬للقادسية،‭ ‬ليخطف‭ ‬فريقه‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث‭. ‬

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