الأهلي يكتسح الفيحاء والقادسية يهزم النصر

الأهلي يكتسح الفيحاء والقادسية يهزم النصر
(د ب أ) – اكتسح الأهلي ضيفه الفيحاء بـ5 أهداف نظيفة، أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة 28 من دوري روشن السعودي لكرة القدم. ورفع الأهلي رصيده إلى 55 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد الفيحاء عند 29 نقطة في المركز الرابع عشر.
وسجل أهداف الأهلي كل من روجر إيبانيز هدفين في الدقيقتين 17 و37، وإيفان توني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وعاد ليسجل الهدف الرابع في الدقيقة 68، واختتم الجزائري رياض محرز أهداف فريقه ليسجل الهدف الخامس في 82.
وفي مباراة أخرى بالجولة نفسها، فاز ضمك على مضيفه الخلود بـ 3 أهداف مقابل هدف، وسجل جورج كيفن هدف التقدم لضمك في الدقيقة 18 قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وسجل الخلود هدفه في الدقيقة 51 عن طريق ميزياني ماوليدا، ليعود ضمك لتسجيل هدفه الثالث عن طريق نيكولاي في الدقيقة 73، ورفع ضمك رصيده إلى 31 نقطة في المركز الحادي عشر بفارق الأهداف عن الخلود صاحب المركز الثاني عشر.
وفاز القادسية في الدقائق الأخيرة على ضيفه النصر بهدفين مقابل هدف واحد، ورفع القادسية رصيده إلى 55 نقطة في المركز الخامس، بفارق الأهداف خلف الأهلي صاحب المركز الرابع.
وتقدم القادسية عن طريق تركي العمار في الدقيقة 35، قبل أن يدرك ساديو ماني التعادل للنصر في الدقيقة 84، وفي الدقيقة 87 سجل بيير إيمريك أوباميانج الهدف الثاني للقادسية، ليخطف فريقه النقاط الثلاث.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية