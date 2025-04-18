بعد أن عصف بتوقعات النهائي الأول :التفوق التكتيكي والذهني سر فوز المحرق

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٩ أبريل ٢٠٢٥ - 02:00

متابعة‭ ‬وقراءة‭: ‬علي‭ ‬ميرزا‭ ‬

قلنا‭ ‬إن‭ ‬فريق‭ ‬المحرق‭ ‬خالف‭ ‬أغلب‭ ‬التوقعات‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬منافسه‭ ‬فريق‭ ‬الأهلي‭ ‬عندما‭ ‬تفوق‭ ‬عليه‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة‭ ‬خلال‭ ‬النهائي‭ ‬الأول‭ ‬الجماهيري‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الذي‭ ‬ازدحمت‭ ‬به‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬بالنظر‭ ‬إلى‭ ‬المستوى‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬الأهلي‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الموسم‭ ‬حتى‭ ‬السداسي‭ ‬والمربع،‭ ‬فوز‭ ‬المحرق‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬وليد‭ ‬الصدفة،‭ ‬بل‭ ‬نتيجة‭ ‬إعداد‭ ‬ذهني‭ ‬وتكتيكي‭ ‬متكامل‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬القائمين‭ ‬عليه،‭ ‬الذي‭ ‬دخل‭ ‬المباراة‭ ‬بثقة‭ ‬وتنفيذ‭ ‬واضح‭ ‬للخطة‭ ‬الفنية‭.‬

في‭ ‬هذه‭ ‬الوقفة‭ ‬نقدم‭ ‬خلالها‭ ‬قراءة‭ ‬فنية‭ ‬تحليلية‭ ‬لتفاصيل‭ ‬الأشواط‭ ‬الثلاثة‭ ‬التي‭ ‬استغرقتها‭ ‬المباراة‭.‬

تواضع‭ ‬فني‭.. ‬وكرنفال‭ ‬أخلاقي

ورغم‭ ‬أهمية‭ ‬اللقاء،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يرتق‭ ‬فنيا‭ ‬لمستوى‭ ‬التوقعات،‭ ‬خصوصاً‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الأهلي‭ ‬الذي‭ ‬ظهر‭ ‬متأثرا‭ ‬بالضغوط‭ ‬النفسية،‭ ‬ما‭ ‬انعكس‭ ‬على‭ ‬تذبذب‭ ‬الأداء،‭ ‬وفقدان‭ ‬التركيز‭. ‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬شهدت‭ ‬المدرجات‭ ‬حضورا‭ ‬مميزا‭ ‬من‭ ‬جماهير‭ ‬الفريقين‭ ‬اللتي‭ ‬أضافت‭ ‬أجواء‭ ‬كرنفالية‭ ‬مبهجة،‭ ‬هذا‭ ‬التباين‭ ‬بين‭ ‬المستوى‭ ‬الفني‭ ‬والجو‭ ‬الجماهيري‭ ‬يعد‭ ‬أحد‭ ‬مفارقات‭ ‬اللقاء،‭ ‬وكان‭ ‬وراء‭ ‬الصورة‭ ‬الجميلة‭ ‬والمرتبة‭ ‬للجماهير‭ ‬تنظيم‭ ‬ومتابعة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬اتحاد‭ ‬اللعبة،‭ ‬هذا‭ ‬التنظيم‭ ‬الذي‭ ‬شمل‭ ‬مختلف‭ ‬مرافق‭ ‬الصالة،‭ ‬حتى‭ ‬المنصة‭ ‬الرئيسية‭ ‬كان‭ ‬الحضور‭ ‬فيها‭ ‬سلسا‭ ‬ومريحا‭.‬

الإرسال‭ ‬يربك‭ ‬الاستقبال‭ ‬

ونجح‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬هز‭ ‬استقبال‭ ‬الأهلي،‭ ‬عندما‭ ‬وجه‭ ‬إرساله‭ ‬المركز‭ ‬والمكرر‭ ‬تحديدا‭ ‬إلى‭ ‬استقبال‭ ‬سيد‭ ‬محمد‭ ‬العبار‭ ‬والفرنسي‭ ‬جوشيم‭ ‬لاعبي‭ ‬مركز‭ ‬4،‭ ‬هذا‭ ‬الأسلوب‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬إرباك‭ ‬تنظيم‭ ‬الهجمة‭ ‬لدى‭ ‬الأهلي،‭ ‬وقطع‭ ‬سلسلة‭ ‬تنشيط‭ ‬مركز‭ ‬3،‭ ‬واضطر‭ ‬الأهلي‭ ‬معه‭ ‬إلى‭ ‬سحب‭ ‬لاعبه‭ ‬العبار‭ ‬وتعويضه‭ ‬بزميله‭ ‬محمود‭ ‬عبد‭ ‬الحسين‭.‬

فالمحرق‭ ‬كان‭ ‬أكثر‭ ‬تركيزا‭ ‬وتكتيكا،‭ ‬ومعرفة‭ ‬دقيقة‭ ‬بمكامن‭ ‬ضعف‭ ‬الأهلي،‭ ‬بينما‭ ‬الأخير‭ ‬كان‭ ‬مشتتا‭ ‬يعكس‭ ‬عدم‭ ‬الجاهزية‭ ‬الذهنية‭ ‬للمباراة‭.‬

‮«‬الجلنج‮»‬‭ ‬يقطع‭ ‬الإيقاع‭ ‬

شهدت‭ ‬الأشواط‭ ‬الثلاثة‭ ‬التي‭ ‬استغرقتها‭ ‬المباراة‭ ‬استخدام‭ ‬تقنية‭ ‬الفيديو‭ (‬الجلنج‭) ‬بشكل‭ ‬مفرط،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬توقفات‭ ‬كثيرة‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬قطع‭ ‬الإيقاع‭ ‬العام‭ ‬للمباراة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أفقد‭ ‬اللاعبين‭ ‬والجمهور‭ ‬أجواء‭ ‬الحماس‭ ‬والاستمرارية،‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬التوقفات‭ ‬يفترض‭ ‬أن‭ ‬يستخدم‭ ‬للضرورة‭ ‬القصوى،‭ ‬لا‭ ‬أن‭ ‬يتحول‭ ‬لأداة‭ ‬لوقف‭ ‬نسق‭ ‬الأداء‭ ‬وتخدم‭ ‬الجانب‭ ‬النفسي‭ ‬للفريق‭ ‬المتراجع‭.‬

غياب‭ ‬ذهني‭ ‬مؤثر‭ ‬

غياب‭ ‬التركيز‭ ‬الذهني‭ ‬عن‭ ‬لاعبي‭ ‬الأهلي‭ ‬كان‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬أسباب‭ ‬الخسارة،‭ ‬وانعكس‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬أبرز‭ ‬عناصر‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬مقدمتهم‭ ‬محمد‭ ‬عنان‭ (‬جوني‭) ‬الذي‭ ‬يمثل‭ ‬صمام‭ ‬الأمان‭ ‬لفريقه،‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬غياب‭ ‬التحضير‭ ‬الذهني‭ ‬المناسب‭ ‬لمباراة‭ ‬نهائية‭ ‬بهذه‭ ‬الأهمية‭.‬

تفوق‭ ‬تكتيكي‭ ‬مبكر‭ ‬

التفوق‭ ‬الواضح‭ ‬للمحرق‭ ‬في‭ ‬الشوطين‭ ‬الأول‭ ‬والثاني،‭ ‬خصوصا‭ ‬بنتيجة‭ ‬17‭-‬10،‭ ‬يعكس‭ ‬الفارق‭ ‬في‭ ‬الجاهزية‭ ‬الذهنية‭ ‬والتكتيكية،‭ ‬فالفريق‭ ‬دخل‭ ‬اللقاء‭ ‬بخطة‭ ‬واضحة‭ ‬لتسجيل‭ ‬فارق‭ ‬سريع‭ ‬يُربك‭ ‬الأهلي‭ ‬ويخرجه‭ ‬من‭ ‬أجواء‭ ‬المنافسة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬بنجاح‭.‬

تناغم‭ ‬هجومي‭ ‬والتزام‭ ‬دفاعي‭ ‬

اعتمد‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬هجومه‭ ‬على‭ ‬أطراف‭ ‬ثلاثية‭ ‬فاعلة‭: ‬ناصر‭ ‬عنان،‭ ‬سيد‭ ‬هاشم،‭ ‬وجاكوب‭ ‬لنك،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬وراءهم‭ ‬صانع‭ ‬اللعب‭ ‬محمود‭ ‬العافية‭ ‬في‭ ‬تبادل‭ ‬الأدوار‭ ‬بشكل‭ ‬ناجح،‭ ‬مما‭ ‬صعب‭ ‬على‭ ‬الأهلي‭ ‬بناء‭ ‬حائط‭ ‬صد‭ ‬دفاعي‭ ‬فعال،‭ ‬وكان‭ ‬لحوائط‭ ‬الصد‭ ‬الثنائية‭ (‬من‭ ‬الخباز‭ ‬وعمر‭) ‬الدور‭ ‬الأهم‭ ‬في‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬فعالية‭ ‬هجوم‭ ‬الأهلي،‭ ‬وخصوصا‭ ‬في‭ ‬التدخلات‭ ‬السريعة‭.‬

تحسن‭ ‬متأخر

على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬تحسن‭ ‬مستوى‭ ‬أداء‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثالث،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬التحسنات‭ ‬جاءت‭ ‬متأخرة‭ ‬جدا،‭ ‬ولم‭ ‬تكن‭ ‬كافية‭ ‬لإنقاذهم‭ ‬من‭ ‬خسارة‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬النهاية،‭ ‬الأهلي‭ ‬لم‭ ‬يستطع‭ ‬استعادة‭ ‬التوازن‭ ‬الذي‭ ‬فقده‭ ‬منذ‭ ‬البداية‭.‬

المحرق‭ ‬يقترب‭.. ‬وخيار‭ ‬واحد‭ ‬للأهلي

بهذا‭ ‬الفوز،‭ ‬وضع‭ ‬المحرق‭ ‬قدمه‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬التتويج،‭ ‬وبات‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬شوط‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬اللقب‭. ‬بينما‭ ‬لا‭ ‬يملك‭ ‬الأهلي‭ ‬خيارا‭ ‬سوى‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬القادمة‭ ‬لفرض‭ ‬شوط‭ ‬ثالث‭ ‬حاسم،‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬المواجهة‭ ‬القادمة‭ ‬ستتسم‭ ‬بأقصى‭ ‬درجات‭ ‬التوتر‭ ‬الفني‭ ‬والذهني‭ ‬لكلا‭ ‬الطرفين‭.‬

السيناريو‭ ‬المتوقع‭ ‬

إن‭ ‬لم‭ ‬يعالج‭ ‬الأهلي‭ ‬بشكل‭ ‬جذري‭ ‬مشكلة‭ ‬الاستقبال،‭ ‬ويعيد‭ ‬ترتيب‭ ‬أوراقه‭ ‬ذهنيا،‭ ‬فإن‭ ‬المباراة‭ ‬القادمة‭ ‬ستكون‭ ‬مجرد‭ ‬نسخة‭ ‬لسيناريو‭ ‬النهائي‭ ‬الأول‭.‬

والمحرق‭ ‬سيحاول‭ ‬استنساخ‭ ‬الأسلوب‭ ‬نفسه‭ ‬عبر‭ ‬إرسال‭ ‬موجه،‭ ‬تنويع‭ ‬هجومي،‭ ‬وتركيز‭ ‬على‭ ‬حوائط‭ ‬صد‭ ‬متماسكة‭.‬

والضغط‭ ‬على‭ ‬الأهلي‭ ‬سيكون‭ ‬مضاعفا،‭ ‬لأن‭ ‬الخيارات‭ ‬لديه‭ ‬ستكون‭ ‬محصورة‭ ‬في‭ ‬الفوز،‭ ‬مما‭ ‬قد‭ ‬يفتح‭ ‬الباب‭ ‬أمام‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الأخطاء‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يتهيأ‭ ‬لذلك‭ ‬جيدا‭.‬