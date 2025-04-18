اليوم.. الأنظار تتجه إلى الرفاعالمحرق والأهلي.. صدام ثان بين الإرسال والاستقبال

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٩ أبريل ٢٠٢٥ - 02:00

كتب‭: ‬علي‭ ‬ميرزا

تشهد‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع‭ ‬في‭ ‬7‭:‬00‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬مواجهة‭ ‬جماهيرية‭ ‬حارقة،‭ ‬ضمن‭ ‬النهائي‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة،‭ ‬إذ‭ ‬يتجدد‭ ‬الصدام‭ ‬بين‭ ‬فريقي‭ ‬المحرق‭ ‬والأهلي‭.‬

وكان‭ ‬الفريقان‭ ‬قد‭ ‬تقابلا‭ ‬في‭ ‬النهائي‭ ‬الأول‭ ‬الأربعاء‭ ‬الماضي،‭ ‬ونجح‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬فرض‭ ‬هيمنته‭ ‬وتحقيق‭ ‬فوز‭ ‬مستحق‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬دون‭ ‬مقابل،‭ ‬وبناء‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬النتيجة،‭ ‬يحتاج‭ ‬رجال‭ ‬المدرب‭ ‬ياسين‭ ‬الميل‭ ‬إلى‭ ‬تكرار‭ ‬الفوز‭ ‬هذا‭ ‬المساء‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حسم‭ ‬اللقب‭ ‬والتتويج‭ ‬رسميا،‭ ‬بينما‭ ‬يأمل‭ ‬الأهلي‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬أيمن‭ ‬المنصالي‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الانتصار‭ ‬الوحيد‭ ‬الممكن‭ ‬لإبقاء‭ ‬آماله‭ ‬حية،‭ ‬وفرض‭ ‬مباراة‭ ‬فاصلة‭ ‬تُحسم‭ ‬فيها‭ ‬الأمور‭.‬

يدخل‭ ‬الطرفان‭ ‬المواجهة‭ ‬مستحضرين‭ ‬تفاصيل‭ ‬اللقاء‭ ‬الأول،‭ ‬الذي‭ ‬برز‭ ‬فيه‭ ‬المحرق‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إرسالاته‭ ‬الموجهة،‭ ‬والتي‭ ‬منحت‭ ‬الفريق‭ ‬أريحية‭ ‬في‭ ‬التمركز‭ ‬الدفاعي‭ ‬وسهلت‭ ‬مهمته‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬وحائط‭ ‬الصد‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬يدرك‭ ‬الأهلي‭ ‬أن‭ ‬خلل‭ ‬الاستقبال‭ ‬كان‭ ‬العامل‭ ‬الأبرز‭ ‬في‭ ‬سقوطه،‭ ‬بعدما‭ ‬جعل‭ ‬هجماته‭ ‬مكشوفة‭ ‬أمام‭ ‬دفاعات‭ ‬المحرق،‭ ‬وهو‭ ‬خطأ‭ ‬لا‭ ‬مجال‭ ‬لتكراره‭ ‬الليلة‭ ‬إن‭ ‬أراد‭ ‬الفريق‭ ‬العودة‭ ‬للمنافسة‭.‬

وبينما‭ ‬يدخل‭ ‬المحرق‭ ‬بثقة‭ ‬الفوز‭ ‬الأول،‭ ‬يعول‭ ‬الأهلي‭ ‬على‭ ‬عزيمة‭ ‬لاعبيه‭ ‬ورغبتهم‭ ‬في‭ ‬الرد،‭ ‬ومصالحة‭ ‬الذات‭ ‬والجماهير،‭ ‬في‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬المواجهات‭ ‬ترقبا‭ ‬وإثارة‭.‬