اليوم.. الأنظار تتجه إلى الرفاعالمحرق والأهلي.. صدام ثان بين الإرسال والاستقبال

اليوم.. الأنظار تتجه إلى الرفاعالمحرق والأهلي.. صدام ثان بين الإرسال والاستقبال
كتب: علي ميرزا
تشهد صالة عيسى بن راشد في الرفاع في 7:00 من مساء اليوم مواجهة جماهيرية حارقة، ضمن النهائي الثاني من دوري عيسى بن راشد للكرة الطائرة، إذ يتجدد الصدام بين فريقي المحرق والأهلي.
وكان الفريقان قد تقابلا في النهائي الأول الأربعاء الماضي، ونجح المحرق في فرض هيمنته وتحقيق فوز مستحق بثلاثة أشواط دون مقابل، وبناء على هذه النتيجة، يحتاج رجال المدرب ياسين الميل إلى تكرار الفوز هذا المساء من أجل حسم اللقب والتتويج رسميا، بينما يأمل الأهلي بقيادة المدرب أيمن المنصالي في تحقيق الانتصار الوحيد الممكن لإبقاء آماله حية، وفرض مباراة فاصلة تُحسم فيها الأمور.
يدخل الطرفان المواجهة مستحضرين تفاصيل اللقاء الأول، الذي برز فيه المحرق من خلال إرسالاته الموجهة، والتي منحت الفريق أريحية في التمركز الدفاعي وسهلت مهمته في الهجوم وحائط الصد.
من جانب آخر، يدرك الأهلي أن خلل الاستقبال كان العامل الأبرز في سقوطه، بعدما جعل هجماته مكشوفة أمام دفاعات المحرق، وهو خطأ لا مجال لتكراره الليلة إن أراد الفريق العودة للمنافسة.
وبينما يدخل المحرق بثقة الفوز الأول، يعول الأهلي على عزيمة لاعبيه ورغبتهم في الرد، ومصالحة الذات والجماهير، في واحدة من أكثر المواجهات ترقبا وإثارة.
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