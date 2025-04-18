إعلان فصل التيار الكهربائي عن مناطق السبت والأحد - أسماء

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إعلان فصل التيار الكهربائي عن مناطق السبت والأحد - أسماء
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت شركات كهرباء إربد وتوزيع الكهرباء عن فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق تقع ضمن اختصاصها يومي السبت والأحد (19-20)/2025/4.
وقالت الشركات إن فصل التيار الكهربائي يأتي لغايات إجراء الصيانة السنوية على الشبكات الكهربائية.
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