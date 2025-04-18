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إعلان فصل التيار الكهربائي عن مناطق السبت والأحد - أسماء

إعلان فصل التيار الكهربائي عن مناطق السبت والأحد - أسماء

2025-04-18 10:11:16
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت شركات كهرباء إربد وتوزيع الكهرباء عن فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق تقع ضمن اختصاصها يومي السبت والأحد (19-20)/2025/4.

وقالت الشركات إن فصل التيار الكهربائي يأتي لغايات إجراء الصيانة السنوية على الشبكات الكهربائية.

وتاليا التفاصيل:







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