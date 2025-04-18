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القبض على 5 مديري حسابات تُثير الفتنة والنّعرات العنصرية

القبض على 5 مديري حسابات تُثير الفتنة والنّعرات العنصرية

2025-04-18 10:11:14
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية من خلال متابعتها لعدد من الحسابات التي يقوم منشؤوها بنشر محتويات تثير الفتنة والنّعرات العنصرية تمكّنت من تحديد مديري خمسة حسابات داخل المملكة.
مضيفاً أنّه جرى إلقاء القبض على أصحاب تلك الحسابات الخمسة وإحالتهم للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، حيث قرر الادّعاء العام توقيفهم جميعاً في مراكز الإصلاح والتأهيل.
مؤكدًا أنّ الفرق المختصّة ما زالت تتابع كل ما ينشر من حسابات تسيء وتخالف القانون لاتخاذ الإجراءات بحقها، فيما وتم تحديد مديري حسابات أخرى تدار من داخل المملكة وخارجها جرى التعميم عنهم .
مشدداً على أنه لن يتم التهاون أو السكوت عن مثل تلك الحسابات سواء كانت من داخل المملكة أو خارجها، ولن نسمح لهم بالمساس باللحمة الوطنية والاجتماعية والتحريض على مكوّنات المجتمع الأردني.

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