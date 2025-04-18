الرئيس السوري أحمد الشرع يستقبل نظيره الفلسطيني في قصر الشعب

الرئيس السوري أحمد الشرع يستقبل نظيره الفلسطيني في قصر الشعب
ووصل الرئيس الفلسطيني إلى دمشق على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة.
وكان في استقبال عباس لدى وصوله إلى الصالة الرئاسية بمطار دمشق الدولي، وزير الخارجية السوري وكادر سفارة دولة فلسطين لدى سوريا، في مراسم رسمية.
من ناحيتها قالت إذاعة جيش الاحتلال ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض الموافقة على السماح لمروحيات أردنية بنقل الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) في رحلة مباشرة من رام الله إلى دمشق.
وبحسب الاذاعة فقد تقدم أبو مازن" بطلب لإسرائيل للسماح للمروحيات الأردنية بالهبوط في رام الله، ومن هناك نقله مباشرة للقاء التاريخي مع زعيم سوريا أحمد الشرع، لكن نتنياهو رفض الطلب، ولذلك اضطر أبو مازن للسفر براً من رام الله إلى معبر الكرامة إلى الأردن، ومن هناك انتقل إلى سوريا.
المصادر العبرية قالت ان إسرائيل لم تمنع الطيران المروحي الأردني من نقل الرئيس محمود عباس فقط من رام الله إلى عمان، الذي وصلها براً الليلة، بل لم تسمح أيضاً للطيران الأردني من دخول الأجواء السورية التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية ، مما اضطر الرئيس أبو مازن للسفر إلى سوريا براً.
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