الرئيس السوري أحمد الشرع يستقبل نظيره الفلسطيني في قصر الشعب

MENAFN - Palestine News Network ) دمشق /PNN/استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية، أحمد الشرع، إلى جانب وزير الخارجية السوري، السيد أسعد الشيباني، الرئيس الفلسطيني محمود عباس والوفد المرافق له، في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، اليوم الجمعة.

ووصل الرئيس الفلسطيني إلى دمشق على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة.

وكان في استقبال عباس لدى وصوله إلى الصالة الرئاسية بمطار دمشق الدولي، وزير الخارجية السوري وكادر سفارة دولة فلسطين لدى سوريا، في مراسم رسمية.

من ناحيتها قالت إذاعة جيش الاحتلال ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض الموافقة على السماح لمروحيات أردنية بنقل الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) في رحلة مباشرة من رام الله إلى دمشق.

وبحسب الاذاعة فقد تقدم أبو مازن" بطلب لإسرائيل للسماح للمروحيات الأردنية بالهبوط في رام الله، ومن هناك نقله مباشرة للقاء التاريخي مع زعيم سوريا أحمد الشرع، لكن نتنياهو رفض الطلب، ولذلك اضطر أبو مازن للسفر براً من رام الله إلى معبر الكرامة إلى الأردن، ومن هناك انتقل إلى سوريا.

المصادر العبرية قالت ان إسرائيل لم تمنع الطيران المروحي الأردني من نقل الرئيس محمود عباس فقط من رام الله إلى عمان، الذي وصلها براً الليلة، بل لم تسمح أيضاً للطيران الأردني من دخول الأجواء السورية التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية ، مما اضطر الرئيس أبو مازن للسفر إلى سوريا براً.