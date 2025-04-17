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وزيرة أوكرانية: واشنطن وكييف وقّعتا إعلان نوايا على صلة باتفاق بشأن المعادن

وزيرة أوكرانية: واشنطن وكييف وقّعتا إعلان نوايا على صلة باتفاق بشأن المعادن

2025-04-17 08:11:15
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت كييف الخميس أن الولايات المتحدة وأوكرانيا وقّعتا "إعلان نوايا" للمضي قدما نحو اتفاق يتيح لواشنطن استخدام موارد طبيعية أوكرانية ومعادن نادرة.
وجاء في منشور للوزيرة يوليا سفيريدنكو، نائبة رئيس الوزراء الأوكراني "يسعدنا الإعلان عن توقيع إعلان نوايا مع شركائنا الأميركيين، يمهّد الطريق نحو اتفاق شراكة اقتصادية وإنشاء صندوق استثماري لإعادة إعمار أوكرانيا".

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