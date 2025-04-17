وزيرة أوكرانية: واشنطن وكييف وقّعتا إعلان نوايا على صلة باتفاق بشأن المعادن

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وزيرة أوكرانية: واشنطن وكييف وقّعتا إعلان نوايا على صلة باتفاق بشأن المعادن
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت كييف الخميس أن الولايات المتحدة وأوكرانيا وقّعتا "إعلان نوايا" للمضي قدما نحو اتفاق يتيح لواشنطن استخدام موارد طبيعية أوكرانية ومعادن نادرة.
وجاء في منشور للوزيرة يوليا سفيريدنكو، نائبة رئيس الوزراء الأوكراني "يسعدنا الإعلان عن توقيع إعلان نوايا مع شركائنا الأميركيين، يمهّد الطريق نحو اتفاق شراكة اقتصادية وإنشاء صندوق استثماري لإعادة إعمار أوكرانيا".
وجاء في منشور للوزيرة يوليا سفيريدنكو، نائبة رئيس الوزراء الأوكراني "يسعدنا الإعلان عن توقيع إعلان نوايا مع شركائنا الأميركيين، يمهّد الطريق نحو اتفاق شراكة اقتصادية وإنشاء صندوق استثماري لإعادة إعمار أوكرانيا".
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