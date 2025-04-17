المغرب.. مقتل طفلة في ظروف غامضة واستنفار أمني لفك اللغز

المغرب.. مقتل طفلة في ظروف غامضة واستنفار أمني لفك اللغز
خبرني - هزّت جريمة مروّعة الشارع المغربي بعد العثور على جثة طفلة تبلغ من العمر 15 عاماً في ظروف غامضة، ما أثار حالة من الصدمة والغضب في الأوساط المحلية.
وفي التفاصيل، باشرت مصالح الشرطة القضائية بمدينة جرسيف تحقيقاً عاجلاً لكشف ملابسات العثور على جثة الطفلة داخل أحد المنازل في القطب الحضري "غياطة"، حيث لا تزال أسباب الوفاة غامضة بانتظار نتائج التشريح والتحقيقات.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الواقعة استنفرت السلطات الأمنية وممثلي السلطة المحلية وعناصر الوقاية المدنية، حيث تمت معاينة الجثة قبل نقلها صوب مستودع الجثامين التابع لمكتب حفظ الصحة الجماعي.
ومن المرتقب أن تخضع الجثة، لتشريح طبي بأمر من النيابة العامة المختصة للتوصل إلى أسباب الوفاة، وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الأمنية.
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