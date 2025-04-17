المغرب.. مقتل طفلة في ظروف غامضة واستنفار أمني لفك اللغز

خبرني - هزّت جريمة مروّعة الشارع المغربي بعد العثور على جثة طفلة تبلغ من العمر 15 عاماً في ظروف غامضة، ما أثار حالة من الصدمة والغضب في الأوساط المحلية.

وفي التفاصيل، باشرت مصالح الشرطة القضائية بمدينة جرسيف تحقيقاً عاجلاً لكشف ملابسات العثور على جثة الطفلة داخل أحد المنازل في القطب الحضري "غياطة"، حيث لا تزال أسباب الوفاة غامضة بانتظار نتائج التشريح والتحقيقات.



وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الواقعة استنفرت السلطات الأمنية وممثلي السلطة المحلية وعناصر الوقاية المدنية، حيث تمت معاينة الجثة قبل نقلها صوب مستودع الجثامين التابع لمكتب حفظ الصحة الجماعي.

ومن المرتقب أن تخضع الجثة، لتشريح طبي بأمر من النيابة العامة المختصة للتوصل إلى أسباب الوفاة، وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الأمنية.