كابوس في الجو.. هبوط مرعب لطائرة تقل 228 راكباً بعد تحطم عجلتها

خبرني - سادت حالة من الذعر بين ركاب طائرة تابعة لشركة Frontier Airlines، بعدما تحطمت إحدى عجلاتها أثناء محاولة هبوط فاشلة في مطار لويس مونيوز مارين الدولي في سان خوان، عاصمة بورتو ريكو.

وبحسب صحيفة "نيويورك بوست"، فإن الحادث وقع خلال الرحلة رقم 5306 القادمة من ولاية فلوريدا، والتي كانت تقل على متنها 228 راكباً.

وبينما كانت الطائرة من طراز إيرباص A321 على وشك الهبوط، واجهت عطلاً ميكانيكياً، تسبب في تحطم إحدى عجلاتها الأمامية واشتعالها.

واضطر الطيار إلى تنفيذ مناورة طارئة بالصعود مجدداً، والتحليق فوق المطار، ما أثار خوف الركاب الذين ظنّوا أن الطائرة على وشك الانهيار.

وحتى لحظة صدور البيان، لم تُسجّل أي إصابات بين الركاب أو طاقم الطائرة، فيما تم فتح تحقيق رسمي لكشف ملابسات الحادث وأسبابه.

وروت الراكبة ميلاني غونزاليس وارتون، التي كانت على متن الطائرة برفقة زوجها وطفليها (3 و6 سنوات)، تفاصيل اللحظات المرعبة قائلة: "كنا نهبط بسرعة وعنف، ثم سمعنا صوت ارتطام قوي واندلعت النيران بعجلة المقدمة.. لوهلة شعرت أن هذه نهايتنا".

الرحلة التي بدأت كعطلة عائلية لزيارة الحدائق الترفيهية تحوّلت إلى كابوس، حيث وثّقت ميلاني المشهد بكاميرا هاتفها، مُظهرة وهجاً برتقالياً ودخاناً كثيفاً تحت الطائرة.

وتبيّن لاحقاً أن المحرك امتص أجزاءً من حطام العجلة المتضررة، ما أدى لتصاعد الدخان دون وقوع عطل في المحركات.

وأفادت مواقع تتبع الرحلات مثل FlightAware أن الطائرة دارت حول المطار أربع مرات قبل أن تنجح أخيراً في الهبوط الآمن في تمام الساعة 10:54 مساءً، بعد أكثر من ساعة على موعد الهبوط المتوقع، وسط صرخات أطفال ودعوات الركاب الذين ظنّوا أن الطائرة ستتحطم.

وأكد المحقق الجوي "لويس إريزاري" لقناة WAPA البورتوريكية أن الطيارين أنقذوا الموقف ببراعة، مشيداً بتدخل الطيار الذي تولّى القيادة في المحاولة الثانية، بعد أن كان مساعد الطيار الشاب في المقعد الأمامي خلال المحاولة الأولى.

وأظهرت صور من موقع الحادث الطائرة متوقفة على المدرج، بعجلة أمامية تفتقد أحد الإطارات بالكامل. وفتحت السلطات الأمريكية تحقيقاً في الحادث لتحديد أسباب الخلل وتقييم أداء الطاقم.