(راعوا مشاعر أولادي).. رسالة مؤثرة من ريهام عبد الغفور للمتنمرين

خبرني - ردّت الفنانة ريهام عبد الغفور برسالة مؤثرة على موجة التنمر التي طالتها مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعرضها لتعليقات مسيئة تناولت ملامحها وعمرها، دون أي مراعاة لمشاعرها ومشاعر أسرتها.

وأعربت ريهام عن استيائها الشديد من التعليقات التي وصفتها بـ"القاسية"، والتي تُركّز على شكلها وظهور علامات التقدّم في السن، معتبرة أن الأمر تعدّى حدود النقد ووصل إلى الإيذاء الشخصي لها ولأبنائها.

وفي تعليق مؤثر عبر حسابها على تطبيق "تيك توك"، وجّهت ريهام عبد الغفور رسالة إلى المتنمرين، قالت فيها:

"بإمكانكم مناقشة مسألة أنني كبرت في السن أو أن مظهري بات يوحي بأنني في السبعين من عمري، ولكن يُفضل أن يتم ذلك بعيداً عن صفحتي... فمشاعر أولادي تتأذى حين يرون والدتهم تتعرض للتنمر، بسبب أمور خارجة عن إرادتها".

موجة دعم

هذا التصريح أثار موجة واسعة من التضامن والتعاطف مع ريهام، حيث عبّر عدد كبير من جمهورها عن دعمهم الكامل لها، مشيدين بشجاعتها في مواجهة التنمر، وحرصها على الحفاظ على ملامحها الطبيعية، ورفضها اللجوء لأي تعديلات تجميلية مثل الفيلر أو البوتوكس.

وأكدت ريهام مراراً في لقاءات سابقة أنها تؤمن بأهمية الحفاظ على تعابير وجهها كأداة فنية في التمثيل، وأنها تتقبل التغيّر الطبيعي في ملامحها، لكن ما يزعجها حقاً هو التركيز المستمر من البعض على عمرها وتوصيفها بـ"العجوزة"، ما يؤثر نفسياً عليها وعلى عائلتها.

ظلم المصطبة

وعلى الصعيد الفني، كانت ريهام عبد الغفور قد لاقت إشادات واسعة خلال الموسم الرمضاني الماضي، من خلال دورها في مسلسل "ظلم المصطبة"، حيث قدمت أداءً لافتاً في عمل تناول الصراعات الاجتماعية والإنسانية، وسط بيئة ريفية تحكمها العادات والتقاليد المتوارثة.

المسلسل، الذي شاركها بطولته فتحي عبد الوهاب، وإياد نصار، وبسمة، وأحمد عزمي، سلّط الضوء على تأثير الأعراف العرفية على العلاقات الإنسانية، وكيف يمكن لتلك القوانين غير العادلة أن تقلب مصائر الأفراد، وتخلق صراعات داخل المجتمع.