علامات مبكرة تكشف إصابة طفلك بالتوحد قبل بلوغ عامه الأول

علامات مبكرة تكشف إصابة طفلك بالتوحد قبل بلوغ عامه الأول
خبرني - في خطوة قد تُحدث تحولاً في مجال التدخل المبكر، توصل باحثون من "مركز طومسون للتوحد والتطور العصبي" بجامعة ميزوري إلى أن سلوكيات معينة تظهر لدى الأطفال في عمر تسعة أشهر قد تكون مؤشراً مبكراً لاحتمال الإصابة بالتوحد قبل بلوغهم عامهم الأول.
استبيانات تكشف عن إشارات دقيقة مبكرة
شارك في الدراسة أولياء أمور لأطفال بعمر 9 أشهر، وطلب منهم تعبئة استبيان يتناول جوانب مثل: المزاج، سهولة التكيف، نوبات البكاء، مشاكل النوم، والاستجابة للتغيرات البيئية.
وعند بلوغ الأطفال سن 12 شهراً، أجاب الآباء على استبيان آخر خاص بالكشف عن التوحد، يقيس مهارات التواصل، الحساسيات الحسية، والسلوكيات التكرارية، وفقاً لصحيفة "ذا صن".
ومن بين الأسئلة التي طُرحت: "هل يستجيب الطفل لاسمه؟"، "هل ينزعج من الأصوات العالية مثل صوت المكنسة الكهربائية؟"
مزاج الطفل قد ينبئ عن خطر التوحد مبكراً
قال البروفيسور ستيفن شاينكوف، الباحث الرئيسي في الدراسة: "لاحظنا أن الأطفال الذين أظهروا علامات انزعاج أو صعوبات في التكيف، بالإضافة إلى تأخر في النمو، كانوا أكثر عرضة لإظهار مؤشرات على طيف التوحد عند بلوغهم عمر السنة".
وأضاف: "الآباء يتمتعون بحدس دقيق. هم خبراء في أطفالهم، ونحن نحاول تطوير أدوات تعتمد على ملاحظاتهم للمساعدة في التشخيص المبكر".
تشخيص أبكر... وتدخل أكثر فاعلية
أكدت الدراسة أن ملاحظات الآباء عن سلوكيات أطفالهم يمكن أن تكون أداة قوية للكشف عن التوحد أو تأخر النمو في مرحلة مبكرة، مما يفتح الباب لتدخلات أكثر فعالية خلال أهم مراحل النمو.
ما هو التوحد؟
التوحد ليس مرضاً، بل هو حالة تتعلق بالنمو العصبي، تؤثر على طريقة تفاعل الفرد مع محيطه. ويولد الإنسان به، وقد تظهر علاماته منذ الشهور الأولى أو لاحقاً في الطفولة.
ووفقاً لهيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS)، لا يوجد علاج نهائي للتوحد، ولا يُنظر إليه كشيء "يحتاج إلى علاج"، بل إلى تفهم ودعم مناسبين.
أبرز سمات التوحد:
الحساسية الحسية: ردود فعل مفرطة أو ضعيفة تجاه الأصوات، الإضاءة، الروائح، أو اللمس.
الاختلافات الاجتماعية: صعوبة في فهم التفاعلات الاجتماعية، أو تكوين الصداقات.
السلوكيات المتكررة: مثل تكرار الكلمات أو الحركات، والتمسك بروتين معين.
تنظيم المشاعر: صعوبة في التعامل مع مشاعر مثل القلق أو الغضب.
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