علامات مبكرة تكشف إصابة طفلك بالتوحد قبل بلوغ عامه الأول

خبرني - في خطوة قد تُحدث تحولاً في مجال التدخل المبكر، توصل باحثون من "مركز طومسون للتوحد والتطور العصبي" بجامعة ميزوري إلى أن سلوكيات معينة تظهر لدى الأطفال في عمر تسعة أشهر قد تكون مؤشراً مبكراً لاحتمال الإصابة بالتوحد قبل بلوغهم عامهم الأول.

استبيانات تكشف عن إشارات دقيقة مبكرة

شارك في الدراسة أولياء أمور لأطفال بعمر 9 أشهر، وطلب منهم تعبئة استبيان يتناول جوانب مثل: المزاج، سهولة التكيف، نوبات البكاء، مشاكل النوم، والاستجابة للتغيرات البيئية.

وعند بلوغ الأطفال سن 12 شهراً، أجاب الآباء على استبيان آخر خاص بالكشف عن التوحد، يقيس مهارات التواصل، الحساسيات الحسية، والسلوكيات التكرارية، وفقاً لصحيفة "ذا صن".

ومن بين الأسئلة التي طُرحت: "هل يستجيب الطفل لاسمه؟"، "هل ينزعج من الأصوات العالية مثل صوت المكنسة الكهربائية؟"



مزاج الطفل قد ينبئ عن خطر التوحد مبكراً

قال البروفيسور ستيفن شاينكوف، الباحث الرئيسي في الدراسة: "لاحظنا أن الأطفال الذين أظهروا علامات انزعاج أو صعوبات في التكيف، بالإضافة إلى تأخر في النمو، كانوا أكثر عرضة لإظهار مؤشرات على طيف التوحد عند بلوغهم عمر السنة".

وأضاف: "الآباء يتمتعون بحدس دقيق. هم خبراء في أطفالهم، ونحن نحاول تطوير أدوات تعتمد على ملاحظاتهم للمساعدة في التشخيص المبكر".

تشخيص أبكر... وتدخل أكثر فاعلية

أكدت الدراسة أن ملاحظات الآباء عن سلوكيات أطفالهم يمكن أن تكون أداة قوية للكشف عن التوحد أو تأخر النمو في مرحلة مبكرة، مما يفتح الباب لتدخلات أكثر فعالية خلال أهم مراحل النمو.



ما هو التوحد؟

التوحد ليس مرضاً، بل هو حالة تتعلق بالنمو العصبي، تؤثر على طريقة تفاعل الفرد مع محيطه. ويولد الإنسان به، وقد تظهر علاماته منذ الشهور الأولى أو لاحقاً في الطفولة.

ووفقاً لهيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS)، لا يوجد علاج نهائي للتوحد، ولا يُنظر إليه كشيء "يحتاج إلى علاج"، بل إلى تفهم ودعم مناسبين.

أبرز سمات التوحد:

الحساسية الحسية: ردود فعل مفرطة أو ضعيفة تجاه الأصوات، الإضاءة، الروائح، أو اللمس.

الاختلافات الاجتماعية: صعوبة في فهم التفاعلات الاجتماعية، أو تكوين الصداقات.

السلوكيات المتكررة: مثل تكرار الكلمات أو الحركات، والتمسك بروتين معين.

تنظيم المشاعر: صعوبة في التعامل مع مشاعر مثل القلق أو الغضب.