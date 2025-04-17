قرارات ترامب.. بين ولاءات الرجال وهيبة امرأة

MENAFN - Al-Bayan) ">تبرز في قلب الإدارة الأميركية الجديدة للرئيس دونالد ترامب، حلقة ضيقة من رجالات نافذين، يمسكون خيوط اللعبة السياسية والاقتصادية وحتى الأمنية في الولايات المتحدة، حيث تجمعهم صلات شخصية قديمة مع الرئيس وثقة غير مشروطة في رؤاه، وفق تقرير موسع نشرته مجلة "بوليتيكو".

في وسط هذه الدائرة، يأتي هوارد لوتنيك، وزير التجارة الحالي وصديق ترامب القديم، الذي يوصف بأنه "الأقرب إلى الرئيس على الإطلاق"، وقد ظهر اسمه مراراً كمحرّك رئيسي خلف سياسة "يوم التحرير" التي فرضت تعرفة جمركية على الصين بلغت 145%.

ورغم الانتقادات الواسعة من الدوائر الاقتصادية وبعض حلفاء ترامب، ظل لوتنيك محتفظاً بموقعه داخل الإدارة بفضل ما يصفها "قوته الخارقة" وهي علاقته الشخصية بالرئيس.

وبحسب التقرير، فإن علاقة ترامب بلوتنيك تمتد لعقود من الزمن، وتوثقت أكثر بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، التي فقد فيها لوتنيك أكثر من 650 من موظفيه في برجي التجارة العالمي، ولاحقاً، حين أصيب بالسرطان عام 2021، حيث كان ترامب يتصل به دورياً للاطمئنان على حاله.

في المقابل يعد لوتنيك من كبار المتبرعين لحملة ترامب، إذ تبرع بأكثر من 10 ملايين دولار وجمع له 75 مليون دولار أخرى عبر علاقاته في وول ستريت.

قوة هادئة

لوتنيك ليس الشخصية الوحيدة التي تعتمد على القرب الشخصي للبقاء في قلب القرار، فهناك سوزي وايلز، مديرة موظفي البيت الأبيض، والمرأة التي قادت حملة ترامب 2024، تتمتع بثقة نادرة، وتُعرف بأنها "القوة الهادئة" التي تحرص على ضبط إيقاع العمل الداخلي، والتقليل من التسريبات والمشاحنات.

يقول عنها مصدر في البيت الأبيض: "سوزي وايلز لا ترفع صوتها، لكنها تعرف متى تحسم الأمور، وهي الوحيدة التي تستطيع مصارحة الرئيس عندما يخطئ".

من جهة الأمن القومي، تواجه الإدارة تحديات داخلية، أبرزها فضيحة "سيغنال غيت" التي تورط فيها مايكل والتز، مستشار الأمن القومي، حين أضاف بطريق الخطأ صحفياً إلى مجموعة مغلقة تضم كبار مسؤولي الدفاع.

وعلى الرغم من ضغوط بعض مستشاري ترامب لإقالته، رفض الرئيس ذلك علناً، مبرراً بأنه لا يريد أن يبدو وكأنه يرضخ لضغوط الإعلام الليبرالي.

توترات داخلية

الصراع الأبرز داخل الحلقة الضيقة جاء بين لوتنيك وحلفاء جدد لترامب، ظهروا في العام الأخير قبل الانتخابات، مثل الملياردير إيلون ماسك، الذي دعم ترامب مالياً ويرغب في لعب دور أكبر داخل الإدارة، وبحسب تقرير نشرته "أكسيوس"، وقعت مشادة علنية بين ماسك وبوريس إبسشتاين، مستشار ترامب القانوني السابق، خلال عشاء خاص في منتجع مارالاغو، حيث اتهم ماسك إبسشتاين بتسريب معلومات وممارسة ضغوط للحصول على مكاسب شخصية، فيما نفى الأخير كل الاتهامات.

لاحقاً، كشفت "واشنطن بوست" عن تحقيق داخلي توصل إلى أن إبسشتاين طلب مبالغ مالية من مرشحين لمناصب مقابل دعم ترشيحهم، وعلى إثر ذلك، قرر ترامب إبعاده من الهيكل الرسمي للإدارة، رغم احتفاظه بعلاقة غير رسمية به، وفق تقرير "بوليتيكو".

ورغم محاولات سوزي وايلز فرض بعض الانضباط المؤسسي، إلا أن النمط السائد في البيت الأبيض لا يزال يدور حول شخصية ترامب وعلاقاته الخاصة، حيث يأخذ قرارات كبرى بناءً على حدسه ومشاورته دائرته من المقربين إليه.

يرى مراقبون أن ما يجري هو محاولة لفرض نظام "رئاسي شخصاني" يعتمد على الحلقة الضيقة بدلاً من المؤسسات، محذرين من انزلاق الإدارة إلى حالة من الفوضى تحت غطاء الولاء والثقة.

فهل سيبقى ترامب على قناعته بأن من يثق بهم هم الأقدر على تنفيذ أجندته "دون تردد أو تحايل"؟