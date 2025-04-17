شركة Openai تطلق نماذجها الجديدة للذكاء الاصطناعي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت شركة OpenAI عن إطلاق ثلاثة نماذج جديدة من الذكاء الاصطناعي، تحمل أسماء GPT-4.1 وGPT-4.1 mini وGPT-4.1 nano، تتميز جميعها بقدرات متقدمة في معالجة البيانات والبرمجة.



وأكدت الشركة أن النماذج الجديدة قادرة على معالجة مليون رمز برمجي دفعة واحدة، أي ما يعادل نحو 750 ألف كلمة، ما يمنح المستخدمين أدوات قوية لاستخلاص البيانات وتحليل النصوص الضخمة.



وأظهرت اختبارات منصة SWE-bench Verified أن نموذج GPT-4.1 تمكن من حل 54.6% من المهام البرمجية، متفوقًا بنسبة 21.4% على نموذج GPT-4o السابق، مما يجعله خيارًا مثاليًا للمطورين والمبرمجين.



وأشارت OpenAI إلى أن النموذج الكامل GPT-4.1 يتفوق في اختبارات الأداء على GPT-4o ونسخته المصغرة GPT-4o mini، بينما يتميز GPT-4.1 mini وnano بسرعة وكفاءة أعلى، لكن بدقة أقل. كما يعد GPT-4.1 nano الأسرع والأرخص بين جميع النماذج المطروحة.

لبنان 24