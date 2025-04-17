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مصر تبحث استخدام زيت الطعام لإنتاج وقود الطائرات

مصر تبحث استخدام زيت الطعام لإنتاج وقود الطائرات

2025-04-17 08:11:58
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عقد وزراء البترول والبيئة والطيران المدني في مصر اجتماعًا تنسيقيًا لبحث آليات تنفيذ المشروع الوطني لإنتاج وقود الطائرات المستدام (SAF) باستثمارات تصل إلى 530 مليون دولار أمريكي.
مصر تبحث استخدام زيت الطعام لإنتاج وقود الطائرات
وتقود الشركة المصرية لإنتاج وقود الطائرات المستدام (ESAF) هذا المشروع العملاق، الذي يعتمد على أحدث تقنيات المعالجة الهيدروجينية المتقدمة لتحويل زيوت الطعام المستعملة والمخلفات الزراعية إلى وقود طائرات صديق للبيئة.
ومن المقرر أن تبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع 120 ألف طن سنويًا، حيث سيتم تنفيذه على مساحة 100 ألف متر مربع بموقع استراتيجي مجاور لـميناء الدخيلة، بما يضمن سهولة عمليات التصدير.
وقد أكد وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي أن هذا المشروع يمثل إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية الوزارة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرًا إلى أن قطاع البترول المصري يمتلك البنية التحتية الفنية واللوجستية اللازمة لضمان نجاح هذا المشروع الوطني. وأضاف أن المشروع سيسهم بشكل فعّال في خفض الانبعاثات الكربونية، مع تلبية الطلب المتزايد وفتح آفاق جديدة للتصدير إلى الأسواق العالمية.
من جانبها، أشارت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد إلى أن المشروع يتماشى مع الحوافز الخضراء المنصوص عليها في قانون الاستثمار الجديد، حيث يجري حاليًا إعداد نموذج عمل متكامل (Business Model) لضمان الاستدامة الاقتصادية والبيئية للمشروع، وجذب المزيد من الاستثمارات في مجال الوقود الحيوي.
وأوضح وزير الطيران المدني سامح الحفني أن إنشاء هذا المشروع يُعد خطوة محورية نحو ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لإنتاج وقود الطائرات المستدام في القارة الأفريقية، معربًا عن ثقته في قدرة الشركة المصرية على تنفيذ المشروع وفقًا لأعلى المعايير الدولية.
ومن الناحية الفنية، كشف رئيس الشركة المصرية لإنتاج وقود الطائرات المستدام تامر هيكل عن الانتهاء من دراسات الجدوى الشاملة للمشروع بالتعاون مع بنك التنمية وإعادة الإعمار الأوروبي (EBRD)، مشيرًا إلى أن المشروع يتمتع بمعدلات ربحية عالية نظرًا للطلب العالمي المتزايد على هذا النوع من الوقود الصديق للبيئة.
ويجري حاليًا اتخاذ الخطوات التنفيذية النهائية لاختيار المقاول المنفذ بنظام الهندسة والتوريد والبناء (EPC)، إلى جانب التنسيق مع أربع جهات تمويل دولية لضمان توفير التمويل اللازم. ومن المتوقع أن يسهم المشروع بشكل كبير في تحقيق أهداف مصر للتنمية المستدامة 2030، وتعزيز مكانتها كرائد إقليمي في مجال الطاقة الخضراء.
روسيا اليوم


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