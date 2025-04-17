مصر تبحث استخدام زيت الطعام لإنتاج وقود الطائرات

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مصر تبحث استخدام زيت الطعام لإنتاج وقود الطائرات
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عقد وزراء البترول والبيئة والطيران المدني في مصر اجتماعًا تنسيقيًا لبحث آليات تنفيذ المشروع الوطني لإنتاج وقود الطائرات المستدام (SAF) باستثمارات تصل إلى 530 مليون دولار أمريكي.
مصر تبحث استخدام زيت الطعام لإنتاج وقود الطائرات
وتقود الشركة المصرية لإنتاج وقود الطائرات المستدام (ESAF) هذا المشروع العملاق، الذي يعتمد على أحدث تقنيات المعالجة الهيدروجينية المتقدمة لتحويل زيوت الطعام المستعملة والمخلفات الزراعية إلى وقود طائرات صديق للبيئة.
ومن المقرر أن تبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع 120 ألف طن سنويًا، حيث سيتم تنفيذه على مساحة 100 ألف متر مربع بموقع استراتيجي مجاور لـميناء الدخيلة، بما يضمن سهولة عمليات التصدير.
وقد أكد وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي أن هذا المشروع يمثل إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية الوزارة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرًا إلى أن قطاع البترول المصري يمتلك البنية التحتية الفنية واللوجستية اللازمة لضمان نجاح هذا المشروع الوطني. وأضاف أن المشروع سيسهم بشكل فعّال في خفض الانبعاثات الكربونية، مع تلبية الطلب المتزايد وفتح آفاق جديدة للتصدير إلى الأسواق العالمية.
من جانبها، أشارت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد إلى أن المشروع يتماشى مع الحوافز الخضراء المنصوص عليها في قانون الاستثمار الجديد، حيث يجري حاليًا إعداد نموذج عمل متكامل (Business Model) لضمان الاستدامة الاقتصادية والبيئية للمشروع، وجذب المزيد من الاستثمارات في مجال الوقود الحيوي.
وأوضح وزير الطيران المدني سامح الحفني أن إنشاء هذا المشروع يُعد خطوة محورية نحو ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لإنتاج وقود الطائرات المستدام في القارة الأفريقية، معربًا عن ثقته في قدرة الشركة المصرية على تنفيذ المشروع وفقًا لأعلى المعايير الدولية.
ومن الناحية الفنية، كشف رئيس الشركة المصرية لإنتاج وقود الطائرات المستدام تامر هيكل عن الانتهاء من دراسات الجدوى الشاملة للمشروع بالتعاون مع بنك التنمية وإعادة الإعمار الأوروبي (EBRD)، مشيرًا إلى أن المشروع يتمتع بمعدلات ربحية عالية نظرًا للطلب العالمي المتزايد على هذا النوع من الوقود الصديق للبيئة.
ويجري حاليًا اتخاذ الخطوات التنفيذية النهائية لاختيار المقاول المنفذ بنظام الهندسة والتوريد والبناء (EPC)، إلى جانب التنسيق مع أربع جهات تمويل دولية لضمان توفير التمويل اللازم. ومن المتوقع أن يسهم المشروع بشكل كبير في تحقيق أهداف مصر للتنمية المستدامة 2030، وتعزيز مكانتها كرائد إقليمي في مجال الطاقة الخضراء.
روسيا اليوم
مصر تبحث استخدام زيت الطعام لإنتاج وقود الطائرات
وتقود الشركة المصرية لإنتاج وقود الطائرات المستدام (ESAF) هذا المشروع العملاق، الذي يعتمد على أحدث تقنيات المعالجة الهيدروجينية المتقدمة لتحويل زيوت الطعام المستعملة والمخلفات الزراعية إلى وقود طائرات صديق للبيئة.
ومن المقرر أن تبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع 120 ألف طن سنويًا، حيث سيتم تنفيذه على مساحة 100 ألف متر مربع بموقع استراتيجي مجاور لـميناء الدخيلة، بما يضمن سهولة عمليات التصدير.
وقد أكد وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي أن هذا المشروع يمثل إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية الوزارة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرًا إلى أن قطاع البترول المصري يمتلك البنية التحتية الفنية واللوجستية اللازمة لضمان نجاح هذا المشروع الوطني. وأضاف أن المشروع سيسهم بشكل فعّال في خفض الانبعاثات الكربونية، مع تلبية الطلب المتزايد وفتح آفاق جديدة للتصدير إلى الأسواق العالمية.
من جانبها، أشارت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد إلى أن المشروع يتماشى مع الحوافز الخضراء المنصوص عليها في قانون الاستثمار الجديد، حيث يجري حاليًا إعداد نموذج عمل متكامل (Business Model) لضمان الاستدامة الاقتصادية والبيئية للمشروع، وجذب المزيد من الاستثمارات في مجال الوقود الحيوي.
وأوضح وزير الطيران المدني سامح الحفني أن إنشاء هذا المشروع يُعد خطوة محورية نحو ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لإنتاج وقود الطائرات المستدام في القارة الأفريقية، معربًا عن ثقته في قدرة الشركة المصرية على تنفيذ المشروع وفقًا لأعلى المعايير الدولية.
ومن الناحية الفنية، كشف رئيس الشركة المصرية لإنتاج وقود الطائرات المستدام تامر هيكل عن الانتهاء من دراسات الجدوى الشاملة للمشروع بالتعاون مع بنك التنمية وإعادة الإعمار الأوروبي (EBRD)، مشيرًا إلى أن المشروع يتمتع بمعدلات ربحية عالية نظرًا للطلب العالمي المتزايد على هذا النوع من الوقود الصديق للبيئة.
ويجري حاليًا اتخاذ الخطوات التنفيذية النهائية لاختيار المقاول المنفذ بنظام الهندسة والتوريد والبناء (EPC)، إلى جانب التنسيق مع أربع جهات تمويل دولية لضمان توفير التمويل اللازم. ومن المتوقع أن يسهم المشروع بشكل كبير في تحقيق أهداف مصر للتنمية المستدامة 2030، وتعزيز مكانتها كرائد إقليمي في مجال الطاقة الخضراء.
روسيا اليوم
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