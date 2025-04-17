لوسي: (الراقصات الأجانب واخدين الرقص الشرقي استعراض عضلات)

لوسي: (الراقصات الأجانب واخدين الرقص الشرقي استعراض عضلات)
خبرني - قالت الفنانة لوسي، أن صلحها مع الفنان حمادة هلال، لم يكن سببه خلافات بل هي مشكلة في وجهات النظر بسبب تصريحاتي حول مسلسل المداح 3، عندما شعرت برعشة قوية ووقفت متصلبة، وكان هناك شيخ يرش الماء من حولي ويقرأ القرآن، لكني لم أسمع سوى أصوات غريبة وكأنها تأوهات"، وحمادة هلال كان يعلم بذلك ولكنه كان يخفف الموضوع على جمهوره، معقبة "كنت بردانه في فهد البطل أكتر من المداح 3".
وتابعت الفنانة لوسي، خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج "تفاصيل"، مع الإعلامية نهال طايل الذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2"، قائلة أن هناك دروس مستفادة من مسلسل المداح وغرضه أن عالم الجن السفلي يذهب لأصحاب النفوس الضعيفة والدجالين ومن يلهثون وراء الأعمال السفلية، والجن أضعف بكثير من البشر، وحمادة هلال أحبه للغاية وحضرت حفلته الغنائية على المسرح بناءً على اتفاق عمل مع الفنان تامر عبد المنعم، وأبلغني بحفله وطلبت منه الحضور دون أن يبلغه.
وتحدث لوسي، عن الراقصات الأجانب للرقص الشرقي قائلة أنهم يأخذون الرقص عبارة عن استعراض عضلات وبدلهم ليس لها علاقة بالرقص الشرقي، وبدأوا بالتدريب في السيرك القومي، معقبة :"في الأول اتدربوا في السيرك القومي للجمباز وبعدها مسكوا السلك العريان المتكهرب وقالوا ده الرقص الشرقي بس ده مش رقصنا خالص".
واختتمت لوسي حديثها قائلة إنها كانت ستشارك في مسلسل "أش أش" بعدما رشحها المخرج محمد سامي، ولكنها اعتذرت بسبب ارتباطها بأعمال أخرى، بالإضافة إلى سفرها خارج البلاد هذه الفترة، وأنها كانت تتمنى العمل مع سامي، فهو مخرج له العديد من الأعمال الأكثر مشاهدة في الوطن العربي وله بصمة خاصة تميز أداء كل الممثلين.
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