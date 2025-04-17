لوسي: (الراقصات الأجانب واخدين الرقص الشرقي استعراض عضلات)

خبرني - قالت الفنانة لوسي، أن صلحها مع الفنان حمادة هلال، لم يكن سببه خلافات بل هي مشكلة في وجهات النظر بسبب تصريحاتي حول مسلسل المداح 3، عندما شعرت برعشة قوية ووقفت متصلبة، وكان هناك شيخ يرش الماء من حولي ويقرأ القرآن، لكني لم أسمع سوى أصوات غريبة وكأنها تأوهات"، وحمادة هلال كان يعلم بذلك ولكنه كان يخفف الموضوع على جمهوره، معقبة "كنت بردانه في فهد البطل أكتر من المداح 3".

وتابعت الفنانة لوسي، خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج "تفاصيل"، مع الإعلامية نهال طايل الذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2"، قائلة أن هناك دروس مستفادة من مسلسل المداح وغرضه أن عالم الجن السفلي يذهب لأصحاب النفوس الضعيفة والدجالين ومن يلهثون وراء الأعمال السفلية، والجن أضعف بكثير من البشر، وحمادة هلال أحبه للغاية وحضرت حفلته الغنائية على المسرح بناءً على اتفاق عمل مع الفنان تامر عبد المنعم، وأبلغني بحفله وطلبت منه الحضور دون أن يبلغه.





وتحدث لوسي، عن الراقصات الأجانب للرقص الشرقي قائلة أنهم يأخذون الرقص عبارة عن استعراض عضلات وبدلهم ليس لها علاقة بالرقص الشرقي، وبدأوا بالتدريب في السيرك القومي، معقبة :"في الأول اتدربوا في السيرك القومي للجمباز وبعدها مسكوا السلك العريان المتكهرب وقالوا ده الرقص الشرقي بس ده مش رقصنا خالص".





واختتمت لوسي حديثها قائلة إنها كانت ستشارك في مسلسل "أش أش" بعدما رشحها المخرج محمد سامي، ولكنها اعتذرت بسبب ارتباطها بأعمال أخرى، بالإضافة إلى سفرها خارج البلاد هذه الفترة، وأنها كانت تتمنى العمل مع سامي، فهو مخرج له العديد من الأعمال الأكثر مشاهدة في الوطن العربي وله بصمة خاصة تميز أداء كل الممثلين.