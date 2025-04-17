الصين وماليزيا : غزة جزء لا يتجزأ من أرض فلسطين

MENAFN - Al-Bayan) "> أكدت الصين وماليزيا أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي، وذلك في بيان مشترك صدر اليوم الخميس في ختام زيارة رسمية قام بها الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وجددت الدولتان التزامهما بتعزيز التعاون في إطار الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة الصحة العالمية ومجموعة بريكس.

وقالتا إن غزة "جزء لا يتجزأ من أرض فلسطين"، ودعتا إلى تنفيذ كامل وفعال لاتفاق لوقف لإطلاق النار.

ووقع الجانبان خلال زيارة شي 31 اتفاقية تشمل مجالات التجارة والسياحة والنقل بالسكك الحديدية والزراعة.

وغادر شي ماليزيا صباح اليوم الخميس متوجها إلى كمبوديا في إطار جولة تشمل ثلاث دول بجنوب شرق آسيا وتضم أيضا فيتنام.



