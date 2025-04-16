البيت الأبيض يدرس تقليص 40 مليار دولار من ميزانية وزارة الصحة

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البيت الأبيض يدرس تقليص 40 مليار دولار من ميزانية وزارة الصحة
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأربعاء أن وثيقة ميزانية مبدئية حصلت عليها نشير إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تسعى إلى خفض تمويل وزارة الصحة بنحو 40 مليار دولار.
وأضافت الصحيفة أن الخفض سيمثل نحو ثلث إنفاق الوزارة الخاص بالبنود التي يمكن تقليصها دون تأثر الأعمال.
وأضافت الصحيفة أن الخفض سيمثل نحو ثلث إنفاق الوزارة الخاص بالبنود التي يمكن تقليصها دون تأثر الأعمال.
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