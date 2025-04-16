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البيت الأبيض يدرس تقليص 40 مليار دولار من ميزانية وزارة الصحة

البيت الأبيض يدرس تقليص 40 مليار دولار من ميزانية وزارة الصحة

2025-04-16 08:09:04
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأربعاء أن وثيقة ميزانية مبدئية حصلت عليها نشير إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تسعى إلى خفض تمويل وزارة الصحة بنحو 40 مليار دولار.
وأضافت الصحيفة أن الخفض سيمثل نحو ثلث إنفاق الوزارة الخاص بالبنود التي يمكن تقليصها دون تأثر الأعمال.

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