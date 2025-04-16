الدماغ تحت هجوم الريلز: كيف تؤثر المقاطع القصيرة على التركيز والذاكرة؟

في زمن تتسارع فيه الوجبات المعرفية كما تتسارع المشاهد على شاشات الهواتف، باتت مقاطع الفيديو القصيرة(الريلز، Shorts، TikTok) وغيرها جزءًا أساسيًا من حياة الملايين، خصوصًا من فئة الشباب والمراهقين.

لكن خلف المتعة الفورية والاستهلاك السريع، تُطلق أجراس الإنذار من علماء الأعصاب والنفس

هل نحن أمام تآكل وتشتت بطيء لقدرات الدماغ واغراقه بالمثيرات؟

تشير أبحاث علم الأعصاب إلى أن الريلز تعتمد على التحفيز المتواصل لمركز المكافأة في الدماغ (dopamine system)، حيث تُحفَّز الدوائر العصبية بفعل التغيّر السريع في الصور، والأصوات، والمحتوى المفاجئ، مما يخلق نوعًا من "الإدمان البصري والمعرفي" على التدفق المستمر للمحتوى السريع.

وبحسب دراسة نُشرت في Nature Communications، فإن الدماغ حين يُعرَّض باستمرار لمثيرات متلاحقة وسريعة، يُعيد تشكيل طريقة تعامله مع المعلومات، مفضّلًا التنقل السريع على المعالجة العميقة، وهو ما يؤدي إلى ضعف في التركيز، وتراجع في القدرة على التعلّم طويل الأمد، وتشوّش في مهارات الانتباه.

الانتباه المجزأ: جيل يتعلّم ف ي 15 ثانية

طبقًا لنظرية "الانتباه المجزأ (Fragmented Attention Theory)، فإن التعرض المستمر للمقاطع القصيرة يعوّد الدماغ على الانتقال السريع بين الموضوعات، دون التوقف عند أي فكرة أو محتوى لفترة كافية لفهمه أو تحليله. والأخطر من ذلك، أن الدماغ يبدأ ببرمجة نفسه على أن المحتوى الذي يجب أن يكون قصيرًا، وممتعًا، وسريع وقصير زمنيا، مما ينعكس على سلوك الشباب في الصفوف الدراسية، أو عند القراءة، أو حتى في الحوارات اليومية، حيث يملّون بسرعة، ويطلبون التحفيز المستمر.

تآكل الذاكرة وضعف العمق الفكري

وفي هذا السياق، فإن الدماغ الذي لا يُمنح وقتًا لمعالجة المعلومات، لا يستطيع تحويلها من الذاكرة القصيرة إلى الذاكرة الطويلة، وهي العملية التي تُعدّ حجر الزاوية في التعلم والتطور المعرفي. وهذا ما أظهرته دراسة لجامعة ستانفورد عام 2022 أن المراهقين الذين يقضون أكثر من ساعتين يوميًا في مشاهدة المقاطع القصيرة، يُسجّلون أداءً أضعف في اختبارات التذكر، والفهم العميق، ومهارات حل المشكلات مقارنة بأقرانهم الأقل استهلاكًا لهذا النوع من المحتوى.

في حين ان الدماغ لا يُصمم لهذا النمط من التحفيز،وفقًا لنظرية "البيئة الفائقة التحفيز (Hyperstimulation Environment)، فإن الدماغ البشري لم يتطوّر بيولوجيًا ليتعامل مع مئات المثيرات خلال دقائق. إنه مبرمج بيولوجيًا لتلقي المعلومات تدريجيًا، من البيئة، والقصص، ومن التفاعل الحي، وليس من مقاطع تُمرّر بالإبهام كل ثلاث ثوانٍ. لذلك فإن استهلاك الريلز بشكل يومي ومتواصل يُجهد الجهاز العصبي، ويؤثر على النوم، والمزاج، بل وحتى القدرات الانفعالية، مثل الصبر، وضبط النفس، والتفاعل العاطفي السليم.

الخاتمة: العودة إلى العمق

لسنا هنا بصدد لتصوير مقاطع الريلز بأنها سيئة بالمجمل، بل تشكل وسيلة تعبير، ومنصة إبداع، وأداة تعليم عند استخدامها بشكل واعٍ ومنظم وموجه نحو اهداف واضحة. فالمشكلة ليست في "الريل" نفسه، بل في الاعتياد عليه كوسيلة وحيدة للتلقّي والترفيه وملء الفراغ، وفي الإفراط الذي يُفقد الدماغ توازنه.

إن إعادة تدريب الدماغ على الصبر، والانتباه، والقراءة الطويلة، والمحتوى العميق، باتت ضرورة لحماية الأجيال القادمة من عقل سطحي، مشتت، غير قادر على التعلّم أو الإنتاج.