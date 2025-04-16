الرقابة اللبنانية تمنع "سنو وايت".. بسبب مشاركة غال غادوت
خبرني - أصدرت السلطات اللبنانية قرارًا بمنع عرض النسخة الواقعية من فيلم "سنو وايت" في صالات السينما المحلية، بسبب مشاركة الممثلة الإسرائيلية غال غادوت في العمل.
أفادت وسائل إعلام لبنانية محلية أن وزير الداخلية اللبناني، أحمد الحجار، أصدر قرارًا بمنع عرض فيلم "Snow White" في البلاد، وذلك بناءً على توصية من هيئة الرقابة على الأعمال الفنية والإعلامية، وجاءت هذه الخطوة بالتزامن مع استمرار التصعيد العسكري بين إسرائيل ولبنان، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا المدنيين.
ويؤدي قرار المنع إلى توقف عرض العمل المنتظر من إنتاج شركة "ديزني"، والذي كان من المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة ضمن دور السينما اللبنانية.
مصدر من شركة "Italia Films"، الموزع الإقليمي لأعمال "ديزني" في الشرق الأوسط والتي تتخذ من بيروت مقرًا لها، أوضح في تصريح لمجلة Variety الأميركية أن غال غادوت مدرجة منذ زمن على لائحة المقاطعة الإسرائيلية في لبنان، قائلاً:
"لم يتم عرض أي فيلم تمثّل فيه غادوت داخل لبنان من قبل"، مشيرًا إلى أن هذا الحظر ليس بجديد.
وفي الوقت ذاته، نفى المصدر صحة ما تم تداوله في بعض التقارير الإعلامية بشأن منع الفيلم في الكويت، مؤكدًا أن قرار الحظر يقتصر على لبنان حتى الآن.
غال غادوت، المولودة في إسرائيل والتي أدت الخدمة العسكرية هناك، عُرفت بمواقفها العلنية الداعمة لإسرائيل، لا سيما بعد أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول.
وفي الرابع من مارس/ آذار، خلال كلمتها في قمة Anti-Defamation League السنوية التي نُظّمت في مدينة نيويورك New York City، قالت غادوت:
"لم أتخيل يومًا أن أرى في شوارع الولايات المتحدة ومدن أخرى حول العالم أشخاصًا لا يدينون ما حصل، بل يحتفلون ويبرّرون ويُشيدون بمجزرة بحق اليهود"، وهو التصريح الذي أثار ردود فعل واسعة في الأوساط الثقافية والإعلامية.
يأتي قرار منع "سنو وايت" بعد نحو شهرين من منع السلطات اللبنانية عرض فيلم "Captain America: Brave New World" من إنتاج شركة "مارفل" Marvel، بسبب مشاركة الممثلة الإسرائيلية شيرا هاس Shira Haas في طاقم العمل، ما يعكس استمرار لبنان في تطبيق سياسة المقاطعة الفنية تجاه الممثلين الإسرائيليين المشاركين في أعمال دولية.
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