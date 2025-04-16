الرقابة اللبنانية تمنع "سنو وايت".. بسبب مشاركة غال غادوت

خبرني - أصدرت السلطات اللبنانية قرارًا بمنع عرض النسخة الواقعية من فيلم "سنو وايت" في صالات السينما المحلية، بسبب مشاركة الممثلة الإسرائيلية غال غادوت في العمل.

أفادت وسائل إعلام لبنانية محلية أن وزير الداخلية اللبناني، أحمد الحجار، أصدر قرارًا بمنع عرض فيلم "Snow White" في البلاد، وذلك بناءً على توصية من هيئة الرقابة على الأعمال الفنية والإعلامية، وجاءت هذه الخطوة بالتزامن مع استمرار التصعيد العسكري بين إسرائيل ولبنان، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا المدنيين.

ويؤدي قرار المنع إلى توقف عرض العمل المنتظر من إنتاج شركة "ديزني"، والذي كان من المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة ضمن دور السينما اللبنانية.

مصدر من شركة "Italia Films"، الموزع الإقليمي لأعمال "ديزني" في الشرق الأوسط والتي تتخذ من بيروت مقرًا لها، أوضح في تصريح لمجلة Variety الأميركية أن غال غادوت مدرجة منذ زمن على لائحة المقاطعة الإسرائيلية في لبنان، قائلاً:

"لم يتم عرض أي فيلم تمثّل فيه غادوت داخل لبنان من قبل"، مشيرًا إلى أن هذا الحظر ليس بجديد.

وفي الوقت ذاته، نفى المصدر صحة ما تم تداوله في بعض التقارير الإعلامية بشأن منع الفيلم في الكويت، مؤكدًا أن قرار الحظر يقتصر على لبنان حتى الآن.

غال غادوت، المولودة في إسرائيل والتي أدت الخدمة العسكرية هناك، عُرفت بمواقفها العلنية الداعمة لإسرائيل، لا سيما بعد أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول.

وفي الرابع من مارس/ آذار، خلال كلمتها في قمة Anti-Defamation League السنوية التي نُظّمت في مدينة نيويورك New York City، قالت غادوت:

"لم أتخيل يومًا أن أرى في شوارع الولايات المتحدة ومدن أخرى حول العالم أشخاصًا لا يدينون ما حصل، بل يحتفلون ويبرّرون ويُشيدون بمجزرة بحق اليهود"، وهو التصريح الذي أثار ردود فعل واسعة في الأوساط الثقافية والإعلامية.

يأتي قرار منع "سنو وايت" بعد نحو شهرين من منع السلطات اللبنانية عرض فيلم "Captain America: Brave New World" من إنتاج شركة "مارفل" Marvel، بسبب مشاركة الممثلة الإسرائيلية شيرا هاس Shira Haas في طاقم العمل، ما يعكس استمرار لبنان في تطبيق سياسة المقاطعة الفنية تجاه الممثلين الإسرائيليين المشاركين في أعمال دولية.