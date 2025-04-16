"ستاندرد آند بورز": الأصول الخارجية القوية لبنوك الإمارات تحصنها من الحرب التجارية

MENAFN - Al-Bayan) أكدت مؤسسة ((ستاندرد آند بورز جلوبال)) للتصنيفات الائتمانية، البنوك الإماراتية تتمتع بأقوى صافي مركز أصول خارجية في المنطقة، ما يحصنها من صدمات الحرب التجارية.

وذكر تقرير لـ((ستاندرد آند بورز جلوبال)) أن البنوك الإماراتية تتمتع بأعلى قدر من المرونة في مواجهة هذه الحالات المتعلقة بالأزمات ما يعطيها أفضلية عن غيرها، وأن البنوك الخليجية بشكل عام قادرة على التعامل مع هذه الضغوط.

وأوضح التقرير أن تقلبات السوق وعزوف المستثمرين عن المخاطرة تعد من التهديدات الأكثر إلحاحاً، لكن على ما يبدو فإن البنوك الخليجية في وضع جيد لمواجهة هذه التهديدات حيث تمثل المحافظ الاستثمارية لدى البنوك الخليجية من 20% - 25% من إجمالي أصولها وتميل أدوات الدخل الثابت عالية الجودة إلى الهيمنة، مع مساهمة محدودة من الاستثمارات الأكثر خطورة.

ولذلك، تتوقع المؤسسة أن يظل تأثير تقلبات سوق رأس المال في البنوك قابلاً للإدارة.

وبحسب ((إس آند بي))، أظهرت البنوك الخليجية مؤشرات قوية لجودة الأصول قبل بدء التوترات، حيث بلغ متوسط نسبة القروض المتعثرة 2.9% لأكبر 45 بنكاً في المنطقة بنهاية عام 2024 وكانت البنوك قد احتفظت أيضاً بمخصصات تزيد عن 150% من حجم قروضها المتعثرة في نفس التاريخ، وهو ما يوفر لها بعض الحماية لامتصاص الصدمات الإضافية.

بالإضافة إلى ذلك، تظل ربحية البنوك الخليجية جيدة نسبياً، مع عائد على الأصول بنسبة 1.7% بنهاية 2024.

وتستمر البنوك في إظهار رسملة قوية، حيث بلغ متوسط نسبة رأس المال من الشريحة الأولى 17.2% في نفس التاريخ.

وبحسب تقرير أعده محمد دمق، محلل الائتمان الأول ودروف روي، محلل الائتمان الثاني أنه تم اختبار قنوات نقل المخاطر الائتمانية المحتملة للبنوك في دول الخليج وبناءً على سيناريوهات الضغط الافتراضية التي وضعناها، ويبدو أن البنوك قادرة على التعامل مع التداعيات المحتملة بفضل امتلاكها مستويات جيدة من السيولة والربحية ورأس المال.