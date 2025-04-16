منتدى العمرة والزيارة يناقش فرص التعاون لتحسين بتجربة المعتمرين والزوار

MENAFN - Asdaf News) شهد اليوم الثاني من فعاليات النسخة الثانية من منتدى العمرة والزيارة نقاشات حول أهمية التعاون بين الجهات المعنية لتقديم تجربة أكثر تميزاً للمعتمرين والزوار، من خلال تسريع التحول الرقمي، وتحسين الربط الجوي، وتطوير الخدمات وفقاً لتفضيلات الضيوف.

ويواصل المنتدى أعماله، بمشاركة نخبة من صناع القرار ومزودي الخدمات ورواد الأعمال والمبتكرين، في خطوة تعكس الالتزام التام بتطوير خدمات العمرة والزيارة، ورفع مستوى التنافسية في هذا القطاع.

وأشار المشاركون إلى أن مبادرات رؤية السعودية 2030 ساهمت في تسهيل إجراءات الوصول للمملكة وتعزيز تجربة العمرة، فيما ساعدت أدوات الذكاء الاصطناعي على الارتقاء بالخدمات المقدّمة.

وفي إحدى الجلسات الرئيسة، ناقش نخبة من خبراء السفر والتكنولوجيا سُبل الاستفادة من التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي في تحسين تجربة المستخدم، وتمكين مقدمي الخدمات من تطوير عروضهم بناءً على بيانات دقيقة.

وقال فابيو كانيفالي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة “لاست مينت”: بأنه أصبح بإمكان المستخدمين اليوم الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي للحصول على الإجابات الصحيحة بسرعة، وبالتالي يجب على مشغلي القطاع توجيه الزوار نحو استخدام هذه التقنيات لتصميم تجربة مثالية.

من جانبه، قال مُزَمِّل أحسين، الرئيس التنفيذي لشركة المسافر:“في الماضي، كان الحصول على التأشيرة يتطلب معاملات ورقية، أما اليوم فقد تم رقمنة كامل التجربة قبل السفر لأكثر من 50 دولة، وأصبحت حجوزات الفنادق أكثر سهولة، ويتم استخدام البيانات الناتجة عنها لتصميم باقات وخيارات أفضل وأكثر كفاءة”.

وأشار فؤاد طلعت، المدير الإقليمي في بوكينغ.كوم، إلى أن ظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي أضفى بُعداً شخصياً على التجربة، قائلاً:“الذكاء الاصطناعي كان موجوداً منذ فترة، لكن التطورات الأخيرة جعلته أكثر ارتباطاً وفعالية”.

أما جمال شندول، نائب الرئيس الأول لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وآسيا الوسطى في “أماديوس”، أكد بأن الخطوة الأهم في تحسين تجربة السفر تكمن في رقمنة الهوية الشخصية، لتصبح جميع خطوات السفر من تسجيل الوصول، والجوازات، وإجراءات المغادرة والوصول، مدمجة عبر تقنيات التعرف على الوجه والقياسات الحيوية والذكاء الاصطناعي.

وأشار فراس المحسن من شركة“ميسرة” إلى أن تقنيات الدفع مثل المحافظ الإلكترونية والتطبيقات البنكية الرقمية سهلت تجربة المعتمرين القادمين من دول لا تتوفر فيها أنظمة بطاقات الدفع التقليدية.

وضمن جلسة حوارية في اليوم الثاني، ناقش خبراء قطاع الطيران أهمية الربط الجوي في تسهيل تجربة العمرة والزيارة، وتمكين المزيد من المسلمين من مختلف أنحاء العالم من أداء الشعائر.

وتحدث كل من ماجد خان، الرئيس التنفيذي لبرنامج الربط الجوي، وعبدالله العيدي، نائب الرئيس للمبيعات في طيران“فلاي ناس”، عن دور الطيران في إزالة الحواجز وتوفير خيارات مرنة للمعتمرين.

وقال خان:“تمثّل أوروبا فرصة كبيرة كونها من الأسواق ذات الكثافة العالية، وزيادة الرحلات المباشرة من دول مثل المملكة المتحدة وإسبانيا وألمانيا ستعزز فرص استقطاب المزيد من الزوار، مع وجود 28 مطاراً يمكن زيارتها في المملكة”.

فيما أكد عبد الإله العيدي أن“فلاي ناس” وسعت عملياتها لتشمل أسواقاً غير مخدومة في آسيا الوسطى، مثل ألماتي وطشقند وبيشكك، مشيراً إلى أن عدد المعتمرين القادمين من أوزبكستان ارتفع من 40,000 في عام 2019 إلى أكثر من 216,000 في عام 2024، وذلك بعد تدشين رحلات مباشرة وخدمات جديدة، إلى جانب افتتاح قاعدة تشغيلية جديدة في المدينة المنورة لدعم هذه التوسعات.

وأكد المتحدثون أن قطاع الطيران قادر على تعزيز تجربة العمرة من خلال إزالة العوائق وفتح آفاق جديدة للمسلمين حول العالم، مما يسهم في تحقيق أهداف المنتدى وتطلعات رؤية السعودية 2030.

وتأتي الفعالية هذا العام بدعم نخبة من الرعاة الرئيسيين؛ بما فيهم الشريك الرسمي“رؤى المدينة القابضة”، والرعاة الاستراتيجيين“علم” و”هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة” و”الهيئة العليا للحج والعمرة” و”أوقاف” و”الراجحي” و”تأشير” و”مدينة المعرفة الاقتصادية”، وشريك التمكين الرقمي“شركة الاتصالات السعودية”، والراعي التأميني“التعاونية”، والرعاة البلاتينيين“الهيئة السعودية للسياحة” و”الخطوط الحديدية السعودية” و”مكارم”، والراعي الذهبي“موفنبيك”، والراعي الفضي“جبل عمر”، وراعي الشارة“إثراء النسك”، والراعي البرونزي“منسكي” والشريك المعرفي“صفا”، وشركاء المعرفة والابتكار“جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز” و”جامعة أم القرى” و”جلوبال انوفيشن انتربنورشيب” و”الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة” وشريكي النقل“جولة” و”هدى الحجاز” وشريك التجربة“الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي”، والشريك الثقافي“المعهد الملكي للفنون التقليدية”، وشريك الاستجابة الطبية الطارئة“الخدمات الصحية بوزارة الدفاع”.

ومن المتوقع أن يستقطب المنتدى ما يزيد على 25 ألف زائر، من كبار المستثمرين وصناع القرار وخبراء قطاع السفر، إلى جانب ممثلين عن الهيئات الحكومية والبعثات الدبلوماسية، والمنظمات غير الربحية، والجهات الإعلامية، ورواد الأعمال والمبتكرين، والمختصين في قطاع العمرة.