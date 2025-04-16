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تعديل اتفاقية الخدمات الجوية بين الأردن والإمارات

تعديل اتفاقية الخدمات الجوية بين الأردن والإمارات

2025-04-16 03:13:21
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على (بروتوكول بتعديل بعض أحكام الاتفاقية بين الأردن والإمارات في مجال الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما).


وتأتي الاتفاقية التي نشرت تعديلاتها اليوم في الجريدة الرسمية بهدف تمكين مؤسسات النقل الجوي من تقديم متنوعة من خيارات الخدمة لجمهور المسافرين والشاحنين ورغبة منهما في ضمان أعلى درجات السلامة في الخدمات الجوية الدولية.

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