تعديل اتفاقية الخدمات الجوية بين الأردن والإمارات

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تعديل اتفاقية الخدمات الجوية بين الأردن والإمارات
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على (بروتوكول بتعديل بعض أحكام الاتفاقية بين الأردن والإمارات في مجال الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما).
وتأتي الاتفاقية التي نشرت تعديلاتها اليوم في الجريدة الرسمية بهدف تمكين مؤسسات النقل الجوي من تقديم متنوعة من خيارات الخدمة لجمهور المسافرين والشاحنين ورغبة منهما في ضمان أعلى درجات السلامة في الخدمات الجوية الدولية.
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