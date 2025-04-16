سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة يستقبل الإعلامي راشد شريدة

سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة يستقبل الإعلامي راشد شريدة
وأثنى سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة على ما احتواه الكتاب من معلومات قيمة عن بعض الشخصيات التي أسهمت في الرياضة والعديد من المجالات وأبرز محطات حياتهم، شاكرا للإعلامي راشد شريدة على هذا الإهداء، ومنوها بإسهاماته الطيبة في المسيرة الرياضية في المملكة منذ ستينيات القرن الماضي كلاعب ومدرب وإعلامي، متمنيا له دوام التوفيق والسداد.
من جانبه أعرب الأستاذ راشد شريده عن شكره وتقديره لسمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة على ما لقيه من إشادة وتقدير، وتشجيعه لمثل هذه الإصدارات المهمة التي تبرز عطاء وإنجازات الشخصيات والقيادات البحرينية بمختلف مجالاتها وتخصصاتها.
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