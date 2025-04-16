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سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة يستقبل الإعلامي راشد شريدة

سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة يستقبل الإعلامي راشد شريدة

2025-04-16 09:03:30
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة مستشار صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمكتبه صباح اليوم، الرياضي والإعلامي الاستاذ راشد أحمد شريدة الذي أهدى سموه نسخة من كتابه "غوص في ذاكرة العمر".

وأثنى سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة على ما احتواه الكتاب من معلومات قيمة عن بعض الشخصيات التي أسهمت في الرياضة والعديد من المجالات وأبرز محطات حياتهم، شاكرا للإعلامي راشد شريدة على هذا الإهداء، ومنوها بإسهاماته الطيبة في المسيرة الرياضية في المملكة منذ ستينيات القرن الماضي كلاعب ومدرب وإعلامي، متمنيا له دوام التوفيق والسداد.

من جانبه أعرب الأستاذ راشد شريده عن شكره وتقديره لسمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة على ما لقيه من إشادة وتقدير، وتشجيعه لمثل هذه الإصدارات المهمة التي تبرز عطاء وإنجازات الشخصيات والقيادات البحرينية بمختلف مجالاتها وتخصصاتها.

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