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شابورجي بالونجي تعزز جودة تنفيذ المشاريع في السعودية من خلال منصة PlanRadar الرقمية
(MENAFN- Sherpa Communications) شابورجي بالونجي تعزز جودة تنفيذ المشاريع في السعودية من خلال منصة PlanRadar الرقمية
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 16 أبريل 2025 – أعلنت شركة شابورجي بالونجي، إحدى كبرى شركات المقاولات وأكثرها ثقة في منطقة الشرق الأوسط، عن تحقيق إنجاز مهم في رحلتها للتحول الرقمي، وذلك من خلال تطبيق منصة PlanRadar الرائدة في توثيق ومتابعة المشاريع وإدارة عمليات الاتصال والتقارير في قطاعات البناء والعقارات.
وقد تم تنفيذ PlanRadar في عدد من المشاريع الكبرى لشركة شابورجي بالونجي في المملكة، بما يشمل مشاريع في الرياض وجدة ونيوم، مما مكّن فرق العمل من توحيد عمليات مراقبة الجودة، وتسهيل التواصل بين الفرق المنتشرة في مختلف المواقع، وتقليص الوقت المستغرق في إعداد التقارير وإجراء الجولات التفتيشية.
"مكنتنا PlanRadar من العمل بذكاء وتعاون أكبر في جميع مشاريعنا النشطة في السعودية. من خلال لوحات المتابعة التفاعلية، وإدخال البيانات عبر الأجهزة المحمولة، وإصدار التقارير الفورية، أصبحنا نحقق دقة أعلى في عمليات التفتيش ونقلل من التأخيرات بشكل كبير. المنصة أصبحت عنصراً أساسياً في استراتيجية التحول الرقمي لدينا، والمتوافقة مع رؤية المملكة 2030."
– Khader Dastagir ، نائب الرئيس ورئيس شابورجي بالونجي في السعودية
يواصل قطاع البناء في المملكة العربية السعودية نموه القوي مدفوعًا بالمشاريع الحكومية العملاقة والطموحات الوطنية المرتبطة برؤية 2030. وتشير التقديرات إلى أن حجم السوق سيصل إلى أكثر من 70 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025، ما يجعل التحول الرقمي عاملاً حاسمًا في تحسين الجداول الزمنية للتسليم، وتقليل المخاطر، وزيادة الكفاءة التشغيلية.
ورغم ما تمتلكه شابورجي بالونجي من إرث يتجاوز 150 عامًا وقوة عاملة تتجاوز 65,000 موظف على مستوى العالم، فقد واجهت تحديات كبيرة أثناء تنفيذ مشاريعها على مستوى المملكة، من أبرزها تعدد المواقع، والتوثيق الورقي، وصعوبة الحصول على بيانات فورية.
من خلال اعتماد PlanRadar، تمكنت الشركة من معالجة هذه التحديات، بما يتماشى مع أهداف التحول الرقمي في رؤية السعودية 2030، مما ساعد أيضًا على تحسين التعاون بين أصحاب المصلحة وزيادة الشفافية في التقارير الموجهة للعملاء والإدارة الداخلية.
التحول الرقمي يدفع النتائج نحو الأفضل
في السابق، كانت فرق المشروع تتعامل مع البيانات ومتابعة الملاحظات من خلال ملفات إكسل وتقارير ورقية وسلاسل من الرسائل الإلكترونية، مما حدّ من الشفافية وسرّع من زمن الاستجابة. اليوم، تقدم PlanRadar مجموعة من الخصائص التي حسّنت أداء الفرق بشكل ملحوظ، مثل:
● متابعة المشاريع النشطة لحظياً من أي مكان
● إرفاق الصور والمستندات ومقاطع الفيديو بالملاحظات مباشرة
● تقليل الحاجة إلى الجولات التفقدية الميدانية للمشاكل البسيطة
● إعداد تقارير شاملة في دقائق معدودة
● تعزيز التعاون بين فرق المواقع والإدارة الرئيسية عن بُعد
"مع حجم وتسارع مشاريع التطوير في المملكة، لم تعد الأدوات التقليدية في إعداد التقارير والتفتيش كافية. تتيح PlanRadar لعملائنا تقليص وقت إعداد التقارير بنسبة تصل إلى 60%، وتقليل تكاليف التنقل بنسبة تصل إلى 50%، وتحقيق شفافية أعلى في تنفيذ المشاريع."
– Ibrahim Imam، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في PlanRadar
البناء نحو المستقبل
نجاح تطبيق PlanRadar في أقسام الجودة والتخطيط بشركة شابورجي بالونجي شجع على توسيع استخدام المنصة لتشمل مجالات أخرى مثل إدارة المرافق، الموارد البشرية، والتقارير الإدارية.
ومع انتقال قطاع البناء في دول الخليج نحو مواقع عمل أكثر ذكاءً وترابطاً، تُمثل هذه الشراكة نموذجًا ناجحًا يمكن للشركات الاستفادة منه لتحديث عملياتها ومواكبة المستقبل.
مرجع إقليمي للنجاح الرقمي
لا تبرز هذه القصة فقط دور شابورجي بالونجي كمقاول متقدم رقميًا، بل تؤكد أيضًا أهمية اختيار الحلول التقنية القابلة للتكيف. ومع استمرار تدفق الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية والعقارات في الخليج، تُظهر هذه التجربة الفوائد الحقيقية للتحول الرقمي في تحسين جودة التنفيذ، والالتزام بالمواعيد، وتقليل التكاليف الزائدة.
وتتطلع كل من PlanRadar وشابورجي بالونجي إلى مواصلة التعاون مستقبلاً، مع التركيز على تطوير الحلول بناءً على ملاحظات الفرق الهندسية وفرق المشروع في الميدان.
-انتهى-
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 16 أبريل 2025 – أعلنت شركة شابورجي بالونجي، إحدى كبرى شركات المقاولات وأكثرها ثقة في منطقة الشرق الأوسط، عن تحقيق إنجاز مهم في رحلتها للتحول الرقمي، وذلك من خلال تطبيق منصة PlanRadar الرائدة في توثيق ومتابعة المشاريع وإدارة عمليات الاتصال والتقارير في قطاعات البناء والعقارات.
وقد تم تنفيذ PlanRadar في عدد من المشاريع الكبرى لشركة شابورجي بالونجي في المملكة، بما يشمل مشاريع في الرياض وجدة ونيوم، مما مكّن فرق العمل من توحيد عمليات مراقبة الجودة، وتسهيل التواصل بين الفرق المنتشرة في مختلف المواقع، وتقليص الوقت المستغرق في إعداد التقارير وإجراء الجولات التفتيشية.
"مكنتنا PlanRadar من العمل بذكاء وتعاون أكبر في جميع مشاريعنا النشطة في السعودية. من خلال لوحات المتابعة التفاعلية، وإدخال البيانات عبر الأجهزة المحمولة، وإصدار التقارير الفورية، أصبحنا نحقق دقة أعلى في عمليات التفتيش ونقلل من التأخيرات بشكل كبير. المنصة أصبحت عنصراً أساسياً في استراتيجية التحول الرقمي لدينا، والمتوافقة مع رؤية المملكة 2030."
– Khader Dastagir ، نائب الرئيس ورئيس شابورجي بالونجي في السعودية
يواصل قطاع البناء في المملكة العربية السعودية نموه القوي مدفوعًا بالمشاريع الحكومية العملاقة والطموحات الوطنية المرتبطة برؤية 2030. وتشير التقديرات إلى أن حجم السوق سيصل إلى أكثر من 70 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025، ما يجعل التحول الرقمي عاملاً حاسمًا في تحسين الجداول الزمنية للتسليم، وتقليل المخاطر، وزيادة الكفاءة التشغيلية.
ورغم ما تمتلكه شابورجي بالونجي من إرث يتجاوز 150 عامًا وقوة عاملة تتجاوز 65,000 موظف على مستوى العالم، فقد واجهت تحديات كبيرة أثناء تنفيذ مشاريعها على مستوى المملكة، من أبرزها تعدد المواقع، والتوثيق الورقي، وصعوبة الحصول على بيانات فورية.
من خلال اعتماد PlanRadar، تمكنت الشركة من معالجة هذه التحديات، بما يتماشى مع أهداف التحول الرقمي في رؤية السعودية 2030، مما ساعد أيضًا على تحسين التعاون بين أصحاب المصلحة وزيادة الشفافية في التقارير الموجهة للعملاء والإدارة الداخلية.
التحول الرقمي يدفع النتائج نحو الأفضل
في السابق، كانت فرق المشروع تتعامل مع البيانات ومتابعة الملاحظات من خلال ملفات إكسل وتقارير ورقية وسلاسل من الرسائل الإلكترونية، مما حدّ من الشفافية وسرّع من زمن الاستجابة. اليوم، تقدم PlanRadar مجموعة من الخصائص التي حسّنت أداء الفرق بشكل ملحوظ، مثل:
● متابعة المشاريع النشطة لحظياً من أي مكان
● إرفاق الصور والمستندات ومقاطع الفيديو بالملاحظات مباشرة
● تقليل الحاجة إلى الجولات التفقدية الميدانية للمشاكل البسيطة
● إعداد تقارير شاملة في دقائق معدودة
● تعزيز التعاون بين فرق المواقع والإدارة الرئيسية عن بُعد
"مع حجم وتسارع مشاريع التطوير في المملكة، لم تعد الأدوات التقليدية في إعداد التقارير والتفتيش كافية. تتيح PlanRadar لعملائنا تقليص وقت إعداد التقارير بنسبة تصل إلى 60%، وتقليل تكاليف التنقل بنسبة تصل إلى 50%، وتحقيق شفافية أعلى في تنفيذ المشاريع."
– Ibrahim Imam، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في PlanRadar
البناء نحو المستقبل
نجاح تطبيق PlanRadar في أقسام الجودة والتخطيط بشركة شابورجي بالونجي شجع على توسيع استخدام المنصة لتشمل مجالات أخرى مثل إدارة المرافق، الموارد البشرية، والتقارير الإدارية.
ومع انتقال قطاع البناء في دول الخليج نحو مواقع عمل أكثر ذكاءً وترابطاً، تُمثل هذه الشراكة نموذجًا ناجحًا يمكن للشركات الاستفادة منه لتحديث عملياتها ومواكبة المستقبل.
مرجع إقليمي للنجاح الرقمي
لا تبرز هذه القصة فقط دور شابورجي بالونجي كمقاول متقدم رقميًا، بل تؤكد أيضًا أهمية اختيار الحلول التقنية القابلة للتكيف. ومع استمرار تدفق الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية والعقارات في الخليج، تُظهر هذه التجربة الفوائد الحقيقية للتحول الرقمي في تحسين جودة التنفيذ، والالتزام بالمواعيد، وتقليل التكاليف الزائدة.
وتتطلع كل من PlanRadar وشابورجي بالونجي إلى مواصلة التعاون مستقبلاً، مع التركيز على تطوير الحلول بناءً على ملاحظات الفرق الهندسية وفرق المشروع في الميدان.
-انتهى-
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