قبول الطلبات اعتباراً من الأربعاء المقبل..وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تطلق تمويل تسهيل +

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) في إطار الخطة التنفيذية لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم بتسريع وتيرة المشاريع الإسكانية لتوفير 50,000 وحدة سكنية جديدة، أطلقت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تمويل تسهيل بلس "تسهيل+"، كأحدث الخيارات التمويلية بالتعاون مع البنوك المشاركة في برنامج التمويلات الإسكانية، مشيرة إلى أنه سيتم قبول طلبات الاستفادة من هذا التمويل اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 23 أبريل 2025، وذلك بالتزامن مع افتتاح مؤتمر ومعرض "الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي"، والذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال الفترة من 23 وحتى 25 أبريل الجاري بمركز البحرين العالمي للمعارض.

وقالت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني إن تمويل "تسهيل+" يأتي في إطار خطة الوزارة وبنك الإسكان للتوسع في الخيارات التمويلية والحلول الإسكانية المقدمة للمواطنين، حيث يوفر العديد من المميزات الجديدة للمواطنين الراغبين في الحصول على خدمة تمويلية فورية للحصول على السكن، ويصل الحد الأقصى لمبلغ التمويل الذي يقدمه الخيار الجديد إلى 91 ألف ديناراً، مشيرة إلى أنه بإمكان المواطنين الذين تتراوح قيمة دخلهم الشهري من 600 إلى 1200 دينار الاستفادة من هذا الخيار التمويلي للحصول على السكن، وسيتم احتساب قيمة التمويل بناء على قيمة الدخل الشهري للمستفيد من تاريخ تقديم الطلب.

وحول الأغراض التمويلية للبرنامج، أوضحت الوزيرة بأن البرنامج يتيح إمكانية شراء وحدة أو شقة أو قسيمة سكنية، بالإضافة إلى توفيره خيار شراء قسيمة وبنائها، مفيدة أن تنوع أغراض البرنامج يأتي في إطار مواصلة تنويع الخيارات أمام المواطنين للحصول على الخدمة الإسكانية التي تلائم احتياجاتهم، وهي السياسة ذاتها المتبعة في جميع الخيارات التمويلية الأخرى التي توفرها الوزارة.

وفيما يتعلق بآلية عمل برنامج "تسهيل +"، أفادت الوزيرة أن إجراءات المواطن تبدأ بتقديم طلب الاستفادة من البرنامج عبر الخدمة الإلكترونية المخصصة لذلك في البوابة الوطنية bahrain، ومن ثم يقوم المواطن بالتواصل مع إحدى البنوك المشاركة في البرنامج لبدء إجراءات الاستفادة من التمويل، والتي بدورها ستقوم بتزويد المواطن بتفاصيل الخطة التمويلية وآليات السداد.

وأوضحت الوزيرة أن آلية سداد قيمة التمويل الإسكاني في جميع البنوك الممولة تنقسم إلى خيارين يقوم المواطن باختيار الأنسب له، وبناء على قيمة خطة الأقساط المحتسبة، حيث يشير المسار الأول والذي يبلغ الحد الأقصى لقيمة التمويل 81 ألف إلى بدء استقطاع ما قيمته 20% فقط من دخل المنتفع لمدة 5 سنوات، ومن ثم ترتفع نسبة الاستقطاع إلى 25% بعد مرور 5 سنوات، لتصل إلى 30% كحد أقصى بعد مرور 10 سنوات من تاريخ بدء الاستقطاع ولحين الانتهاء من سداد الأقساط بالكامل لمدة 30 عاماً، منوهةً بأن قيمة نسب الاستقطاع سيتم احتسابها على قيمة الراتب وقت تقديم الطلب، وليس عن طريق تحديث قيمة الراتب.

وأردفت سعادتها بأن المسار الثاني والذي يبلغ الحد الأقصى للتمويل 91 الف مشابه للمسار الأول، مع اختلاف نسب استقطاع الأقساط الشهرية، حيث تبدأ نسبة الاستقطاع للأقساط لمدة السنوات الخمسة الأولى عند 25%، لترتفع إلى 30% بعد مرور 5 سنوات، وتنتهي عند 35% بعد مرور 10 سنوات ولحين سداد باقي الأقساط لمدة 30 عاماً، مجددة التأكيد على أن اختيار أحد المسارين يعود إلى رغبة المواطن، وسيتم تزويد المواطنين بالجدول الكامل لسداد الأقساط الشهرية من بداية الاستفادة بالخدمة ولحين سداد باقي الأقساط قبل صرف مبالغ التمويل للمواطنين.

وبينت الوزيرة أن البنوك المشاركة في تمويل برنامج "تسهيل +"، هي بنك البحرين الوطني، وبنك البحرين والكويت، وبنك السلام، وبنك البحرين الإسلامي، وبنك خليجي، وبنك البركة، بالإضافة إلى البنك الأهلي المتحد، مشيرة إلى أن البنوك المشاركة ستقوم بتزويد المواطنين بالمبالغ التمويلية، فيما ستقوم وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بسداد الدعم الحكومي كمقدم للبنك الممول، بالإضافة إلى سداد قيمة الفارق بين قيمة القسط الفعلي للخدمة التمويلية وبين القيمة المستقطعة من قبل المواطن كدعم حكومي بشكل شهري.

وأكدت سعادتها أن وزاة الإسكان والتخطيط العمراني ستوفر وبالتعاون مع بنك الإسكان سبل الدعم للمواطنين للاستفادة من الخيار التمويلي الجديد أسوة بالخيارات التمويلية الأخرى المتاحة، حيث سيتم توفير حاسبة التمويل عبر البوابة الوطنية bahrain للتعرف على قيمة التمويل وقيمة السداد، فضلاً عن توفير خدمة الاستشارات التمويلية عن بُعد المتاحة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة ، وخصائص التواصل المساعدة الأخرى.

ونوهت الوزيرة إلى أن تمويل "تسهيل +" يعد إضافة نوعية لباقة الخيارات التمويلية التي تتيحها الوزارة للحصول على تمويل فوري للحصول على السكن، مشيرة إلى أن تطوير واستحداث البرامج الإسكانية بالشراكة مع القطاع الخاص يأتي في إطار المساعي المتواصلة لتوفير حلول مبتكرة وفورية للحصول على السكن.