قبول الطلبات اعتباراً من الأربعاء المقبل..وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تطلق تمويل تسهيل +

قبول الطلبات اعتباراً من الأربعاء المقبل..وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تطلق تمويل تسهيل +
وقالت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني إن تمويل "تسهيل+" يأتي في إطار خطة الوزارة وبنك الإسكان للتوسع في الخيارات التمويلية والحلول الإسكانية المقدمة للمواطنين، حيث يوفر العديد من المميزات الجديدة للمواطنين الراغبين في الحصول على خدمة تمويلية فورية للحصول على السكن، ويصل الحد الأقصى لمبلغ التمويل الذي يقدمه الخيار الجديد إلى 91 ألف ديناراً، مشيرة إلى أنه بإمكان المواطنين الذين تتراوح قيمة دخلهم الشهري من 600 إلى 1200 دينار الاستفادة من هذا الخيار التمويلي للحصول على السكن، وسيتم احتساب قيمة التمويل بناء على قيمة الدخل الشهري للمستفيد من تاريخ تقديم الطلب.
وحول الأغراض التمويلية للبرنامج، أوضحت الوزيرة بأن البرنامج يتيح إمكانية شراء وحدة أو شقة أو قسيمة سكنية، بالإضافة إلى توفيره خيار شراء قسيمة وبنائها، مفيدة أن تنوع أغراض البرنامج يأتي في إطار مواصلة تنويع الخيارات أمام المواطنين للحصول على الخدمة الإسكانية التي تلائم احتياجاتهم، وهي السياسة ذاتها المتبعة في جميع الخيارات التمويلية الأخرى التي توفرها الوزارة.
وفيما يتعلق بآلية عمل برنامج "تسهيل +"، أفادت الوزيرة أن إجراءات المواطن تبدأ بتقديم طلب الاستفادة من البرنامج عبر الخدمة الإلكترونية المخصصة لذلك في البوابة الوطنية bahrain، ومن ثم يقوم المواطن بالتواصل مع إحدى البنوك المشاركة في البرنامج لبدء إجراءات الاستفادة من التمويل، والتي بدورها ستقوم بتزويد المواطن بتفاصيل الخطة التمويلية وآليات السداد.
وأوضحت الوزيرة أن آلية سداد قيمة التمويل الإسكاني في جميع البنوك الممولة تنقسم إلى خيارين يقوم المواطن باختيار الأنسب له، وبناء على قيمة خطة الأقساط المحتسبة، حيث يشير المسار الأول والذي يبلغ الحد الأقصى لقيمة التمويل 81 ألف إلى بدء استقطاع ما قيمته 20% فقط من دخل المنتفع لمدة 5 سنوات، ومن ثم ترتفع نسبة الاستقطاع إلى 25% بعد مرور 5 سنوات، لتصل إلى 30% كحد أقصى بعد مرور 10 سنوات من تاريخ بدء الاستقطاع ولحين الانتهاء من سداد الأقساط بالكامل لمدة 30 عاماً، منوهةً بأن قيمة نسب الاستقطاع سيتم احتسابها على قيمة الراتب وقت تقديم الطلب، وليس عن طريق تحديث قيمة الراتب.
وأردفت سعادتها بأن المسار الثاني والذي يبلغ الحد الأقصى للتمويل 91 الف مشابه للمسار الأول، مع اختلاف نسب استقطاع الأقساط الشهرية، حيث تبدأ نسبة الاستقطاع للأقساط لمدة السنوات الخمسة الأولى عند 25%، لترتفع إلى 30% بعد مرور 5 سنوات، وتنتهي عند 35% بعد مرور 10 سنوات ولحين سداد باقي الأقساط لمدة 30 عاماً، مجددة التأكيد على أن اختيار أحد المسارين يعود إلى رغبة المواطن، وسيتم تزويد المواطنين بالجدول الكامل لسداد الأقساط الشهرية من بداية الاستفادة بالخدمة ولحين سداد باقي الأقساط قبل صرف مبالغ التمويل للمواطنين.
وبينت الوزيرة أن البنوك المشاركة في تمويل برنامج "تسهيل +"، هي بنك البحرين الوطني، وبنك البحرين والكويت، وبنك السلام، وبنك البحرين الإسلامي، وبنك خليجي، وبنك البركة، بالإضافة إلى البنك الأهلي المتحد، مشيرة إلى أن البنوك المشاركة ستقوم بتزويد المواطنين بالمبالغ التمويلية، فيما ستقوم وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بسداد الدعم الحكومي كمقدم للبنك الممول، بالإضافة إلى سداد قيمة الفارق بين قيمة القسط الفعلي للخدمة التمويلية وبين القيمة المستقطعة من قبل المواطن كدعم حكومي بشكل شهري.
وأكدت سعادتها أن وزاة الإسكان والتخطيط العمراني ستوفر وبالتعاون مع بنك الإسكان سبل الدعم للمواطنين للاستفادة من الخيار التمويلي الجديد أسوة بالخيارات التمويلية الأخرى المتاحة، حيث سيتم توفير حاسبة التمويل عبر البوابة الوطنية bahrain للتعرف على قيمة التمويل وقيمة السداد، فضلاً عن توفير خدمة الاستشارات التمويلية عن بُعد المتاحة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة ، وخصائص التواصل المساعدة الأخرى.
ونوهت الوزيرة إلى أن تمويل "تسهيل +" يعد إضافة نوعية لباقة الخيارات التمويلية التي تتيحها الوزارة للحصول على تمويل فوري للحصول على السكن، مشيرة إلى أن تطوير واستحداث البرامج الإسكانية بالشراكة مع القطاع الخاص يأتي في إطار المساعي المتواصلة لتوفير حلول مبتكرة وفورية للحصول على السكن.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية