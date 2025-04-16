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الروبل يصبح الذهب الجديد في الأسواق العالمية

الروبل يصبح الذهب الجديد في الأسواق العالمية

2025-04-16 08:11:17
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- سجل الروبل الروسي هذا العام أفضل أداء على مستوى العالم، حيث حقق مكاسب أفضل من الذهب والفضة وعملات عالمية أخرى، بحسب تقرير لوكالة "بلومبرغ".
وارتفعت العملة الروسية منذ بداية العام الجاري بنسبة 38% مقابل الدولار في السوق خارج بورصة موسكو، بحسب بيانات جمعتها وكالة "بلومبرغ".


وأرفقت الوكالة تقريرها برسم بياني يظهر أن العملة الروسية حققت مكاسب منذ بداية العام أكثر من الذهب، الذي صعد بنسبة 23% أما الفضة فحققت مكاسب بنسبة 12%.

RT

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