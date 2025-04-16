النائب العام لأمن الدولة يكشف التهم المسندة لضالعين بمخططات إرهابية

MENAFN - Amman Net) >أكد النائب العام لمحكمة أمن الدولة انتهاء الإجراءات القانونية المتعلقة بقضايا كانت تستهدف الأمن الوطني وإحالتها إلى المحكمة.

وأسندت محكمة أمن الدولة لأحد المتهمين تهمة جناية التدخل بتصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع.

كما أسندت المحكمة لمتهمين اثنين تهمة تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع.

وأسندت لثلاثة متهمين تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام.

وأسندت في قضية مشروع تصنيع الطائرات المسيرة لأربعة متهمين جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

كما أسندت في قضيتي التجنيد لخمسة متهمين جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.