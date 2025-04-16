النائب العام لأمن الدولة يكشف التهم المسندة لضالعين بمخططات إرهابية

النائب العام لأمن الدولة يكشف التهم المسندة لضالعين بمخططات إرهابية
وأسندت محكمة أمن الدولة لأحد المتهمين تهمة جناية التدخل بتصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع.
كما أسندت المحكمة لمتهمين اثنين تهمة تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع.
وأسندت لثلاثة متهمين تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام.
وأسندت في قضية مشروع تصنيع الطائرات المسيرة لأربعة متهمين جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
كما أسندت في قضيتي التجنيد لخمسة متهمين جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
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