اختتام منافسات الجولة الثالثة لدوري الناشئات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 نيسان (بترا) - اختتمت منافسات الجولة الثالثة من الدوري النسوي للناشئات تحت سن 16 لموسم 2025، على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب.

وشهدت الجولة الثالثة التي جرت مساء أمس، من بطولة دوري النخبة تفوق الأهلي على الأرثوذكسي بنتيجة 4-0، وتغلب نشامى المستقبل على المدرسة الإنجليزية الحديثة 3-0.

وتصدر الاتحاد جدول ترتيب الفرق برصيد 6 نقاط، يليه نشامى المستقبل والأرثوذكسي 4، ثم المدرسة الإنجليزية الحديثة وعمان FC والأهلي 3.

وتنطلق منافسات الجولة الرابعة، عند الخامسة والنصف من مساء الثلاثاء 22 الحالي، بمواجهة الاتحاد مع المدرسة الإنجليزية الحديثة، ونشامى المستقبل أمام نظيره الأهلي بذات التوقيت، على أن يلتقي عمان FC مع الأرثوذكسي عند الثامنة مساء، على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب.

في المقابل، شهدت الجولة الثالثة من منافسات أندية الدرجات، فوز عين الرياضي على شباب بشرى 10-0، وبذات النتيجة فاز شفا بدران على الكلية الرياضي، فيما تفوق أبطال الساحة الخضراء على أولمبيا عمان 2-1، وتغلب النصر على الحسين 2-0.

وتصدر النصر جدول ترتيب الفرق برصيد 7 نقاط، يليه عين الرياضي وشفا بدران والحسين 6، ثم الاستقلال 4، وأبطال الساحة الخضراء ونشمي الجنوب وأولمبيا عمان 3، البتراء وشباب بشرى والكلية الرياضي (دون نقاط).

وتنطلق منافسات الجولة الرابعة مساء الأحد 20 الحالي، حيث يلتقي نشمي الجنوب مع الحسين، وأولمبيا عمان مع البتراء عند الخامسة والنصف مساء، فيما يواجه شفا بدران نظيره أبطال الساحة الخضراء عند الثامنة مساء، على أن يلاقي شباب بشرى فريق الكلية الرياضي، وعين الرياضي مع الاستقلال عند السادسة مساء الاثنين، على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب.

-- (بترا)

خ خ/أ م/ب ط

16/04/2025 10:31:17