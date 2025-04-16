اختتام منافسات الجولة الثالثة لدوري الناشئات

اختتام منافسات الجولة الثالثة لدوري الناشئات
عمان 16 نيسان (بترا) - اختتمت منافسات الجولة الثالثة من الدوري النسوي للناشئات تحت سن 16 لموسم 2025، على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب.
وشهدت الجولة الثالثة التي جرت مساء أمس، من بطولة دوري النخبة تفوق الأهلي على الأرثوذكسي بنتيجة 4-0، وتغلب نشامى المستقبل على المدرسة الإنجليزية الحديثة 3-0.
وتصدر الاتحاد جدول ترتيب الفرق برصيد 6 نقاط، يليه نشامى المستقبل والأرثوذكسي 4، ثم المدرسة الإنجليزية الحديثة وعمان FC والأهلي 3.
وتنطلق منافسات الجولة الرابعة، عند الخامسة والنصف من مساء الثلاثاء 22 الحالي، بمواجهة الاتحاد مع المدرسة الإنجليزية الحديثة، ونشامى المستقبل أمام نظيره الأهلي بذات التوقيت، على أن يلتقي عمان FC مع الأرثوذكسي عند الثامنة مساء، على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب.
في المقابل، شهدت الجولة الثالثة من منافسات أندية الدرجات، فوز عين الرياضي على شباب بشرى 10-0، وبذات النتيجة فاز شفا بدران على الكلية الرياضي، فيما تفوق أبطال الساحة الخضراء على أولمبيا عمان 2-1، وتغلب النصر على الحسين 2-0.
وتصدر النصر جدول ترتيب الفرق برصيد 7 نقاط، يليه عين الرياضي وشفا بدران والحسين 6، ثم الاستقلال 4، وأبطال الساحة الخضراء ونشمي الجنوب وأولمبيا عمان 3، البتراء وشباب بشرى والكلية الرياضي (دون نقاط).
وتنطلق منافسات الجولة الرابعة مساء الأحد 20 الحالي، حيث يلتقي نشمي الجنوب مع الحسين، وأولمبيا عمان مع البتراء عند الخامسة والنصف مساء، فيما يواجه شفا بدران نظيره أبطال الساحة الخضراء عند الثامنة مساء، على أن يلاقي شباب بشرى فريق الكلية الرياضي، وعين الرياضي مع الاستقلال عند السادسة مساء الاثنين، على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب.
-- (بترا)
خ خ/أ م/ب ط
16/04/2025 10:31:17
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