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ارتفاع أسعار الذهب بالسوق المحلية بمقدار 140 قرشا

ارتفاع أسعار الذهب بالسوق المحلية بمقدار 140 قرشا

2025-04-16 05:22:44
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 16 نيسان (بترا) - ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية بمختلف عياراته، صباح اليوم الأربعاء، بمقدار 140 قرشا للغرام الواحد مقارنه بسعر يوم أمس الثلاثاء، مدفوعة بزيادة أثمان المعدن النفيس عالميا.
وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين، لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 67.30 دينار مقابل 65.30 دينار لجهة البيع.
وحسب النشرة التي تصدرها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 76.90 و 59.80 و45.40 دينار على التوالي.
وعالميا، قفزت أسعار المعدن الأصفر لأعلى مستوى على الإطلاق خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث سجل 3287 دولارا للأونصة الواحدة، وسط ضعف الدولار الأميركي وتصاعد التوتر التجاري العالمي.
-- (بترا)
س ص/أ م/ب ط
16/04/2025 10:00:59

MENAFN16042025000117011021ID1109436238

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