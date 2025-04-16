ارتفاع أسعار الذهب بالسوق المحلية بمقدار 140 قرشا

ارتفاع أسعار الذهب بالسوق المحلية بمقدار 140 قرشا
عمان 16 نيسان (بترا) - ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية بمختلف عياراته، صباح اليوم الأربعاء، بمقدار 140 قرشا للغرام الواحد مقارنه بسعر يوم أمس الثلاثاء، مدفوعة بزيادة أثمان المعدن النفيس عالميا.
وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين، لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 67.30 دينار مقابل 65.30 دينار لجهة البيع.
وحسب النشرة التي تصدرها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 76.90 و 59.80 و45.40 دينار على التوالي.
وعالميا، قفزت أسعار المعدن الأصفر لأعلى مستوى على الإطلاق خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث سجل 3287 دولارا للأونصة الواحدة، وسط ضعف الدولار الأميركي وتصاعد التوتر التجاري العالمي.
-- (بترا)
س ص/أ م/ب ط
16/04/2025 10:00:59
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