أسعار الذهب تسجل أعلى مستوى على الإطلاق مع ضعف الدولار

أسعار الذهب تسجل أعلى مستوى على الإطلاق مع ضعف الدولار
عمان 16 نيسان (بترا)- بلغت أسعار الذهب أعلى مستوى لها على الإطلاق اليوم الأربعاء، بعد أن زاد ضعف الدولار وتصاعد التوتر التجاري ومخاوف النمو الاقتصادي العالمي الطلب على المعدن النفيس الذي يعد ملاذا آمنا.
ووفقا لوكالة "بلومبيرغ " للأخبار الاقتصادية، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة ليصل إلى 3270.12 دولار للأوقية (الأونصة)، وكان قد بلغ ذروته عند 3275.20 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة، كما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 1.4 بالمئة لتصل إلى 3286.30 دولار.
وانخفض مؤشر الدولار 0.4 بالمئة مقابل منافسيه، ما زاد من جاذبية الذهب لحاملي العملات الأخرى.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 32.32 دولار للأوقية، وانخفض سعر البلاتين 0.3 بالمئة إلى 956.64 دولار ،فيما استقر سعر البلاديوم عند 971.10 دولار.
--(بترا)
رصد/أغ/أ م/ س س
16/04/2025 09:34:11
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية