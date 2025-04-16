  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
أسعار الذهب تسجل أعلى مستوى على الإطلاق مع ضعف الدولار

أسعار الذهب تسجل أعلى مستوى على الإطلاق مع ضعف الدولار

2025-04-16 05:22:42
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 16 نيسان (بترا)- بلغت أسعار الذهب أعلى مستوى لها على الإطلاق اليوم الأربعاء، بعد أن زاد ضعف الدولار وتصاعد التوتر التجاري ومخاوف النمو الاقتصادي العالمي الطلب على المعدن النفيس الذي يعد ملاذا آمنا.
ووفقا لوكالة "بلومبيرغ " للأخبار الاقتصادية، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة ليصل إلى 3270.12 دولار للأوقية (الأونصة)، وكان قد بلغ ذروته عند 3275.20 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة، كما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 1.4 بالمئة لتصل إلى 3286.30 دولار.
وانخفض مؤشر الدولار 0.4 بالمئة مقابل منافسيه، ما زاد من جاذبية الذهب لحاملي العملات الأخرى.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 32.32 دولار للأوقية، وانخفض سعر البلاتين 0.3 بالمئة إلى 956.64 دولار ،فيما استقر سعر البلاديوم عند 971.10 دولار.
--(بترا)
رصد/أغ/أ م/ س س
16/04/2025 09:34:11

MENAFN16042025000117011021ID1109436237

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث