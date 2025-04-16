أسعار الذهب تسجل أعلى مستوى على الإطلاق مع ضعف الدولار

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 نيسان (بترا)- بلغت أسعار الذهب أعلى مستوى لها على الإطلاق اليوم الأربعاء، بعد أن زاد ضعف الدولار وتصاعد التوتر التجاري ومخاوف النمو الاقتصادي العالمي الطلب على المعدن النفيس الذي يعد ملاذا آمنا.

ووفقا لوكالة "بلومبيرغ " للأخبار الاقتصادية، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة ليصل إلى 3270.12 دولار للأوقية (الأونصة)، وكان قد بلغ ذروته عند 3275.20 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة، كما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 1.4 بالمئة لتصل إلى 3286.30 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار 0.4 بالمئة مقابل منافسيه، ما زاد من جاذبية الذهب لحاملي العملات الأخرى.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 32.32 دولار للأوقية، وانخفض سعر البلاتين 0.3 بالمئة إلى 956.64 دولار ،فيما استقر سعر البلاديوم عند 971.10 دولار.

--(بترا)

رصد/أغ/أ م/ س س

16/04/2025 09:34:11