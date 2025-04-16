الخارجية الفلسطينية تدين المخططات الإرهابية التي استهدفت أمن الأردن واستقراره

الخارجية الفلسطينية تدين المخططات الإرهابية التي استهدفت أمن الأردن واستقراره
رام الله 16 نيسان (بترا) - دانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات، المخططات الإرهابية التي تهدف إلى المساس بأمن واستقرار الأردن، وضرب السلم الأهلي الأردني، واعتبرتها عدوانا سافرا على المملكة، وتدخلا في شؤونها الداخلية.
وعبرت الخارجية الفلسطينية في بيان، عن وقوف دولة فلسطين الدائم إلى جانب الأردن الشقيق في مواجهة جميع المؤامرات والأعمال الإرهابية.
وأكدت ثقتها بقدرة الأردن ملكا وحكومة وشعبا، على إفشالها والتصدي لمن يقف خلفها.
-- (بترا)
م . ف/أ م/ب ط
16/04/2025 11:23:01
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