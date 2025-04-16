الخارجية الفلسطينية تدين المخططات الإرهابية التي استهدفت أمن الأردن واستقراره

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 16 نيسان (بترا) - دانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات، المخططات الإرهابية التي تهدف إلى المساس بأمن واستقرار الأردن، وضرب السلم الأهلي الأردني، واعتبرتها عدوانا سافرا على المملكة، وتدخلا في شؤونها الداخلية.

وعبرت الخارجية الفلسطينية في بيان، عن وقوف دولة فلسطين الدائم إلى جانب الأردن الشقيق في مواجهة جميع المؤامرات والأعمال الإرهابية.

وأكدت ثقتها بقدرة الأردن ملكا وحكومة وشعبا، على إفشالها والتصدي لمن يقف خلفها.

-- (بترا)

م . ف/أ م/ب ط

16/04/2025 11:23:01