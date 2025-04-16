الزرقاء: لقاء تنسيقي لرسم ملامح المشهد الثقافي الجديد
الزرقاء 16 نيسان (بترا) - نظمت مديرية الثقافة لقاء تنسيقيا في مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي شارك فيه رئيس مجلس محافظة الزرقاء فيصل الزواهرة ومدير ثقافة الزرقاء محمد الزعبي ورئيس الهيئات الثقافية فؤاد العموش، لبحث آفاق دعم المشاريع الثقافية المدرجة ضمن موازنة العام الحالي وتعزيز دور الثقافة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وشهد اللقاء عرضا شاملا لسلسلة من المشاريع الثقافية المعتمدة التي تهدف إلى إثراء المشهد الثقافي عبر فعاليات نوعية وتسهم في تنمية الوعي المجتمعي وترسيخ الهوية الثقافية للزرقاء.
وأكد المشاركون أهمية هذه المشاريع في تحفيز المشاركة المجتمعية وتقديم برامج متنوعة تستهدف جميع شرائح المجتمع من أطفال وشباب وكبار السن.
وقال الزواهرة إن الثقافة دعامة أساسية ضمن رؤية الزرقاء التنموية الشاملة، موضحا أن المشاريع المدرجة جاءت استجابة حقيقية لاحتياجات المواطنين الثقافية وتسعى إلى بناء بنية تحتية مستدامة للهيئات الثقافية، بما يتيح لها تنظيم فعاليات تعبر عن طموحات الناس وآمالهم.
من جهته، عرض الزعبي أبرز الفعاليات المرتقبة خلال العام الحالي والتي تتضمن مهرجانات ثقافية ومعارض فنية وورشات تدريبية وعروضا سينمائية، مؤكدا أن هذه الأنشطة تهدف إلى تمكين المبدعين المحليين وتوفير مساحات لهم للتعبير الفني تسهم في نهضة ثقافية شاملة.
بدوره، أعرب العموش عن تقديره العميق للتعاون البناء بين الهيئات ومديرية الثقافة ومجلس المحافظة، مشيرا إلى أهمية ترسيخ هذا التعاون لضمان استمرارية الفعل الثقافي وإبراز التنوع الثقافي الثري الذي تحتضنه الزرقاء.
وفي ختام اللقاء، أكد المشاركون والحضور ضرورة تكاتف الجهود بين مختلف الجهات المعنية لتنفيذ المشاريع الثقافية بفعالية وتحقيق أثر ملموس ينعكس إيجابا على المجتمع.
-- (بترا)
ع ض/أ أ/ب ط
16/04/2025 11:11:47
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