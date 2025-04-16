الزرقاء: لقاء تنسيقي لرسم ملامح المشهد الثقافي الجديد

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء 16 نيسان (بترا) - نظمت مديرية الثقافة لقاء تنسيقيا في مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي شارك فيه رئيس مجلس محافظة الزرقاء فيصل الزواهرة ومدير ثقافة الزرقاء محمد الزعبي ورئيس الهيئات الثقافية فؤاد العموش، لبحث آفاق دعم المشاريع الثقافية المدرجة ضمن موازنة العام الحالي وتعزيز دور الثقافة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وشهد اللقاء عرضا شاملا لسلسلة من المشاريع الثقافية المعتمدة التي تهدف إلى إثراء المشهد الثقافي عبر فعاليات نوعية وتسهم في تنمية الوعي المجتمعي وترسيخ الهوية الثقافية للزرقاء.

وأكد المشاركون أهمية هذه المشاريع في تحفيز المشاركة المجتمعية وتقديم برامج متنوعة تستهدف جميع شرائح المجتمع من أطفال وشباب وكبار السن.

وقال الزواهرة إن الثقافة دعامة أساسية ضمن رؤية الزرقاء التنموية الشاملة، موضحا أن المشاريع المدرجة جاءت استجابة حقيقية لاحتياجات المواطنين الثقافية وتسعى إلى بناء بنية تحتية مستدامة للهيئات الثقافية، بما يتيح لها تنظيم فعاليات تعبر عن طموحات الناس وآمالهم.

من جهته، عرض الزعبي أبرز الفعاليات المرتقبة خلال العام الحالي والتي تتضمن مهرجانات ثقافية ومعارض فنية وورشات تدريبية وعروضا سينمائية، مؤكدا أن هذه الأنشطة تهدف إلى تمكين المبدعين المحليين وتوفير مساحات لهم للتعبير الفني تسهم في نهضة ثقافية شاملة.

بدوره، أعرب العموش عن تقديره العميق للتعاون البناء بين الهيئات ومديرية الثقافة ومجلس المحافظة، مشيرا إلى أهمية ترسيخ هذا التعاون لضمان استمرارية الفعل الثقافي وإبراز التنوع الثقافي الثري الذي تحتضنه الزرقاء.

وفي ختام اللقاء، أكد المشاركون والحضور ضرورة تكاتف الجهود بين مختلف الجهات المعنية لتنفيذ المشاريع الثقافية بفعالية وتحقيق أثر ملموس ينعكس إيجابا على المجتمع.

-- (بترا)

ع ض/أ أ/ب ط

16/04/2025 11:11:47